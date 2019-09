The New Roses: melden erste ausverkaufte Shows der Europatour

The New Roses aus Wiesbaden feiern derzeit großartige Erfolge. Am 09.08. stieg ihr neues Album Nothing But Wild in die Top 10 der deutschen Album-Charts ein. Das Album chartete auch in Österreich, der Schweiz und UK. Die Single Down By The River hat mittlerweile auf über 40 Sendern mehr als 1500 plays. In sieben Wochen startet die Europatournee der fleißigen Hessen und die ersten Veranstalter melden bereits ausverkauft.

So wurde nun die ausverkaufte Show im Knust am 17.10.2019 in die Markthalle verlegt. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Auch das Backstage in München meldete für das Konzert am 26.10.19 AUSVERKAUFT!

Für München vermelden The New Roses nun eine Zusatzshow, die am 21.11.19 erneut im Backstage stattfindet. Tickets sind bereits im Vorverkauf.

The New Roses

Nothing But Wild Tour 2019

17.10.2019 Hamburg (DE), Markthalle

18.10.2019 Köln (DE), Luxor

19.10.2019 Hannover (DE), Musikzentrum

24.10.2019 Stuttgart (DE), ClubCann

25.10.2019 Pratteln (CH), Z7

26.10.2019 München (DE), Backstage

06.11.2019 Nürnberg (DE), Hirsch

07.11.2019 Bochum (DE), Zeche

08.11.2019 Berlin (DE), BiNuu

09.11.2019 Weißenhäußer Strand (DE), Metal Hammer Paradise

13.11.2019 Wien (AT), Szene

14.11.2019 Budapest (HU), Dürer Kert

15.11.2019 Wörgl (AT), Komma

16.11.2019 Wiesbaden (DE), Schlachthof

21.11.2019 München (DE), Backstage ZUSATZSHOW

22.11.2019 Leipzig (DE), Hellraiser

23.11.2019 Zlin (CZ), Winter Masters of Rock

28.11.2019 London (UK), TBC

05.12.2019 Aschaffenburg (DE), Colos Saal

06.12.2019 Osnabrück (DE), Rosenhof

12.12.2019 Weert (NL), De Bosuil

13.12.2019 Hoogeveen (NL), Het Podium

14.12.2019 Amsterdam (NL), Melkweg

15.12.2019 Ittre (BE), Zik-Zak

