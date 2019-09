Carnifex – World War X

Fazit

Das neue Album von Carnifex besteht aus typischen Rhythmen aus dem Death Metal. Es beinhaltet aber auch Elemente aus dem Metalcore, für die Band neue Gesangsparts und zusätzlich symphonische Streicher ... alles in allem viel Kraft, die bis zum Ende vorantreibt.



Anspieltipps: World War X, No Light Shall Save Us (feat. Alissa White Gluz) und By Shadows Thine Held