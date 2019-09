Origin – Abiogenesis-A Coming Into Existence

Album: Abiogenesis-A Coming Into Existence

Stil: Brutal Death Metal

Release: 03.05.2019

Label: Agonia Records



Bandmitglieder:

Gesang – Jason Keyers

Gitarre – Paul Ryan

Gitarre – Mike Flores

Schlagzeug – John Longstreth





Tracklist:

Tja, puh … Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen …

So, oder so ähnlich könnte man die Situation hier bei Origin sehen. Während es sicher genügend Freaks in der weiten Welt gibt, die sich dieses Geballere gerne geben, und ich eigentlich ebenfalls nicht abgeneigt bin, mir die Lauscher ordentlich durchpusten zu lassen – hier treffen zwei verschiedene Ansichten aufeinander. Für mich ist das, was die Jungs aus Kansas hier bieten, absolut keine geeignete Baustelle!! Ich vermisse jeglichen Groove in der schier endlosen Raserei, jeden Songaufbau der einen atmen lässt und jede Form der Wiedererkennung. Zwar besitzen die Stücke hier auch schon ein ordentliches Alter, original von 1991-98 geschrieben, und Bands wie Kataklysm z. B. haben ähnlich wild losgelegt, aber selbst die modernen Origin kann ich nicht wirklich an einem Stück durchhören. Auch der Sound klingt einfach mehr nach Plastik, als im Atlantik an der Oberfläche schwimmt. Technisch haben die Jungs natürlich einiges drauf, aber was nützt es, wenn das Songwriting anscheinend auf der Strecke bleibt, zumindest in meinem Kosmos!

Die Magie von Abiogenesis-A Coming Into Existence verfliegt daher recht schnell und offenbart eine wulstige Hackmassae an Brutal Death Metal in zwölf Sektionen.