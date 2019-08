The New Roses: veröffentlichen ihre zweite Single „Glory Road“ inkl. Video – Albumrelease „Nothing But Wild“ am kommenden Freitag den 02.08.2019!

Die Wiesbadener Jungs The New Roses sind Deutschlands erfolgreichste neue Rockband! Sie werden ihren Albumrelease „Nothing But Wild“ gebührend am Freitag auf dem Wacken Open Air live feiern, zudem stehen noch Sommershows mit den Scorpions aus bevor es auf ihre „Nothing But Wild Tour 2019“ geht.

Ihre erste Singleauskopplung „Down By The River“ wurde bisher über 1000 Mal in den Deutschen Rockradios/Radios gespielt.

Ihr Album „Nothing But Wild“ erklimmte Platz 2 im Rock Hard Soundcheck – haarscharf um einen Punkt an Platz 1 vorbei, #8 im Soundcheck in der aktuellen Metal Hammer, #6 in der Sweden Rock (SE), #11 Aardschok (NL).

Album der Woche bei Rockantenne, Radio BOB, Radio SAW, Classic Rock Radio weitere folgen.

Heute veröffentlichen die Jungs ihre zweite Single „Glory Road“ inkl. Video:

https://youtu.be/NQWaW4YFZMM

Hier die kommenden Festivals und die „Nothing But Wild Tour 2019“:

02.08.2019 Wacken, W:O:A

03.08.2019 Geiselwind, Bike & Music Weekend

05.08.2019 Kassel, Zissel – Radio BOB Bühne

14.08.2019 Avenches (CH), Rock Oz’Arenes Scorpions

16.08.2019 Fulda, Domplatz Fulda Scorpions

18.08.2019 Bonn, Kunstrasen m. Scorpions

28.08.2019 Gießen, Gießener Kultursommer

31.08.2019 Aarburg (CH), Riverside Aarburg

15.10.2019 Mallorca (ES), Full Metal Holiday

Nothing But Wild Tour:

Präsentiert von: Rock Hard, Classic Rock

Special Guests: FIGHTER V* & STRAY TRAIN**

17.10.2019 Hamburg (DE), Knust*

18.10.2019 Köln (DE), Luxor*

19.10.2019 Hannover (DE), Musikzentrum*

24.10.2019 Stuttgart (DE), ClubCann*

25.10.2019 Pratteln (CH), Z7*

26.10.2019 München (DE), Backstage*

06.11.2019 Nürnberg (DE), Hirsch**

07.11.2019 Bochum (DE), Zeche**

08.11.2019 Berlin (DE), BiNuu**

09.11.2019 Weißenhäußer Strand (DE), Metal Hammer Paradise

13.11.2019 Wien (AT), Szene**

14.11.2019 Budapest (HU), Dürer Kert**

15.11.2019 Wörgl (AT), Komma**

16.11.2019 Wiesbaden (DE), Schlachthof**

22.11.2019 Leipzig (DE), Hellraiser**

23.11.2019 Zlin (CZ), Winter Masters of Rock

05.12.2019 Aschaffenburg (DE), Colos Saal**

06.12.2019 Osnabrück (DE), Rosenhof**

14.12.2019 Amsterdam (NL), Melkweg

Mehr Infos:

www.thenewroses.com

Kommentare

Kommentare