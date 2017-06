The Night Flight Orchestra - Amber Galactic

Fazit: Was Neues machen The Night Flight Orchestra ganz sicher nicht, dafür überzeugen sie durch ein hohes Maß an Musikverständnis und ein drittes Album in Form von Amber Galactic das von der ersten Sekunde bis zur letzten absolut süffig die Kehle herunterrinnt. Die elektronischen Effekte im klassischen Rock, die vorsichtig zum Blues oder Rock 'n' Roll herüberblicken, machen die Veröffentlichung zu einem Geheimtipp.



Anspieltipps: Star Of Rio und Domino