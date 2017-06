“Zementieren der eigenen Gruft“

Artist: Danzig



Herkunft: USA

Album: Black Laden Crown

Spiellänge: 45:54 Minuten

Genre: Metal

Release: 01.05.2017



Label: AFM

Link: http://www.danzig-verotik.com

Bandmitglieder:

Gesang – Glenn Danzig

Gitarre – Tommy Victor

Bassgitarre – Steve Zing

Schlagzeug – Johnny Kelly

Tracklist:

Black Laden Crown Eyes Ripping Fire Devil on Hwy 9 Last Ride The Witching Hour But A Nightmare Skulls & Daisies Blackness Falls Pull The Sun

Das neue Album Black Laden Crown von Danzig stellt die elfte Veröffentlichung im Programm der doomig angehauchten Amerikaner dar. Danzig leben ja im Prinzip von ihren ersten drei Veröffentlichungen, alles Folgende war mehr oder weniger nur ein schwaches Schimmern dessen, was der Schinkengott Ende der Achtziger und Beginn der Neunziger in die Metalwelt getreten hat.

Nun denn, trotz des offensichtlichen Kultstatus der Band in der Szene scheinen sich die Mannen mehr auf ihr Kerngeschäft zu beziehen und schmeißen den manchmal aufblitzenden Prongeinfluss zugunsten von mehr Bluesrock über Bord, gut so. Wo noch auf dem letzten unsäglichen Album (nachzulesen hier: https://time-for-metal.eu/danzig-skeletons/) ein jaulender Glenn Danzig rumnölte, begegnet uns auf Black Laden Crown ein heiserer Sänger, der starke Probleme hat, an seine früheren Gesangsleistungen heranzukommen. Auffällig ist des Weiteren, dass sich die Band mit einer wahrhaft abartig schlechten Produktion der Songs an die Öffentlichkeit traut, denn diese klingen eher nach Rumpelkammer denn nach professionellem Studio.

Man hat also vielleicht gar nicht mal so ungute Songs auf dem Album, diese werden aber in einer verstörenden Laienmentalität präsentiert, die jegliche Genialität vermissen lässt. Schade eigentlich, denn Black Laden Crown, Eyes Ripping Fire, Devil on Hwy 9, Pull The Sun oder The Witching Hour sind durchaus gute Songs, leben aktuell aber nur von Tommy Victors geilem Gitarrenspiel, weniger von einer starken Produktion und noch weniger von dem krampfhaft in den Vordergrund gemischten Glenn Danzig.

Danzig - Black Laden Crown Warum eine vernünftige Produktion anno 2017 so schwer zu realisieren ist, mag ich nicht so ganz verstehen. Man stelle sich das Album einmal richtig produziert vor, dann könnte man darüber verhandeln. Mit dieser Leistung zementieren Danzig vorab ihr eigene Gruft.



Anspieltipps: Black Laden Crown Dominik B. 3.5 2017-06-12 3.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare