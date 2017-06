“Wenn Tokyo bei Michael Schenker steil geht!“

Artist: Michael Schenker

Herkunft: Deutschland

Album: Tokyo Fest (Live)

Spiellänge: ca 118 Minuten

Genre: Rock, Hard Rock

Release: 24.03.2017

Label: in-akustik

Bandmitglieder:

Michael Schenker + Band

Tracklist:

Intro: Searching For Freedom Into The Arena Attack Of The Mad Axeman Victim Of Illusion Cry Fro The Nations Let Sleeping Dogs Lie Armed And Ready Coast To Coast Assault Attack Desert Song Dancer Captain Nemo This Is My Heart Save Yourself Love Is Not A Game Doctor Doctor

Michael Schenker hat im März eine aktuelle Live Aufnahme herausgebracht, die wir bislang noch nicht besprochen haben, was wir nun jedoch ändern möchten. Tokyo Fest (Live) zeigt die fernöstlichen Hard Rock Fans in einer spannenden Location, dem International Forum in Tokyo, welches mit 5000 Fans der älteren Rock Klänge gefüllt wurde. In den fast zwei Stunden spielen die international angesehenen Künstler 18 Titel, die jeder Jünger des Genres kennen sollte.

Das Intro: Searching For Freedom ebnet den Weg in einen Abend, der natürlich von keinem anderen als Herrn Schenker selber geprägt wird. Ebenfalls prägnant unterwegs Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley, die keine Wünsche offen lassen. Old School, aber wohl kaum treffender Into The Arena, ein Hit, der keinen mehr auf den Plätzen hält. Attack Of The Mad Axeman, Victim Of Illusion und Cry Fro The Nations brechen das letzte Eis, und man sieht tatsächlich die meist kurzhaarigen Fans die Köpfe bewegen.

Anders als in Europa ist die Interaktion vor der Bühne schon deutlich geringer. In den ersten Reihen geht gepflegt die Post ab, dahinter wird neugierig geschaut, was auf der Bühne so passiert. Das liegt ganz klar mit an der Location, denn in einem Theater kann man nun mal nicht in jeder Reihe 100% geben, und die Besucher gehören auch nicht mehr zum ganz jungen Eisen. Ob Coast To Coast oder der Desert Song, keine Komposition hat Sand im Getriebe und wird anmutig aufs Parkett gelegt.

Der Sound ist zeitgemäß, die Bildaufnahmen besonders auf Blu-Ray ein Augenschmaus, und die japanischen Fans von Michael Schenker lieben die Setlist. Doch nicht nur die Glücklichen, die live dabei sein konnten, bekommen beim Programm Freudentränen in die Augen, auch auf der Veröffentlichung bekommt man 18 Klassiker aufs Auge gedrückt. Save Yourself und Love Is Not A Game dürfen da ganz sicher nicht unter den Tisch gekehrt werden, als letztes wartet der Kracher schlechthin Doctor Doctor. Licht aus, Applaus und alle können zufrieden nach Hause gehen, was will man mehr?

Michael Schenker - Tokyo Fest (Live) Fazit: Michael Schenker hat noch nie halbe Sachen gemacht und fängt mit Tokyo Fest (Live) nicht damit an. Die Produktion ist gelungen, die Setlist ist klasse, und Grund zum Meckern lassen alle Beteiligten nicht. Wer wie wir etwas zu spät den Silberling in der heimischen Kinoanlage versenkt hat, wird feststellen, dass dieses kaum zu entschuldigen ist. Alle, die noch gar nicht rein gesehen haben, sollten es nachholen.



Anspieltipps: Cry Fro The Nations und Doctor Doctor Rene W. 8.5 2017-06-12 8.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

