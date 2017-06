Nickelback veröffentlichen heute das Musikvideo zu ihrer aktuellen Single Song On Fire. Der Song stammt vom neunten Studioalbum der mit mehrfach Platin und zahlreichen Awards dekorierten kanadischen Band, das den Namen Feed The Machine trägt und am 16. Juni via BMG erscheinen wird.

Chad Kroeger hat folgendes über Song On Fire zu sagen:

Während wir an diesem, für mich sehr persönlichen Song, arbeiteten, konnte sich jeder von uns auf seine eigene Art und Weise und aufgrund persönlicher Erfahrungen sofort damit identifizieren. Jeder hat das Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden und wir wurden alle schon verletzt oder haben uns verloren gefühlt. Es geht darum, dass Dein Herz sich nach etwas sehnt, das Dein Kopf für unmöglich hält. Es gibt diese universelle, quälende Endgültigkeit wenn man eine Liebe verliert und unser Protagonist versucht diese zurückzugewinnen; weiß aber nicht, wo er anfangen soll oder ob vielleicht am Ende alles umsonst sein wird.

Das Video zu Song On Fire erzählt eine herzerwärmende Liebesgeschichte. Unterbrochen von Performance Sequenzen, folgt es einer Frau, die sich in einem Wald verlaufen hat. Der Wald steht dabei als Metapher für die Suche nach sich selbst und ihrem Weg zurück nach Hause. Geister aus dem Leben der Frau versuchen sie in die richtige Richtung zu schicken, während ein unbekannter Mann sich bemüht sie zu finden und Kontakt mit ihr aufzunehmen. Unglücklicherweise gelingt ihm das nicht und die beiden werden von einer ominösen, in schwarz gekleideten Kreatur in unterschiedliche Richtungen getrieben. Als jegliche Hoffnung bereits verloren scheint, gelingt es, sie mit einem selbstlosen Akt der Liebe doch noch zu befreien. Als die Frau wieder zu sich kommt, wird klar, dass sie im Krankenhaus liegt und um ihr Leben kämpft – die Geister ihre Familie sind und der Mann ihr liebender Ehemann ist.

Song On Fire gibt es auf allen Streaming Plattformen und ist außerdem als Instant Grat Track über sämtliche digitalen Dienste erhältlich.

Feed The Machine kann man hier vorbestellen.

Kommentare

