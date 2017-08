Nach umwerfend positiven Resonanzen auf ihr aktuelles Album Amber Galactic von sowohl Presse als auch Fans, hat die schwedische Classic/Progressive Rock Supergroup The Night Flight Orchestra (mit Mitgliedern von Soilwork und ​Arch Enemy) heute Shows für Herbst/Winter angekündigt.

We are extremely excited to go out on our first real tour with The Night Flight Orchestra. The response has been massive and by public demand and with our throbbing classic rock hearts, we’ll give you a real rock show, the way it was meant to be. Buckle up, we’re taking off! (Björn Strid)