Das neue Terrible Old Man Album Fungi From Yuggoth wird am 25. August auf MDD Records erscheinen. Bereits heute gibts mit The Port eine weitere Kostprobe aus dem Zweitlingswerk der von H.P. Lovecraft inspirierten Heavy Rocker. Außer dem Link zum stimmungsvollen Videoclip, findet ihr anbei die finale Tracklist des neuen Meisterwerks, welches 10 Songs bei einer Spielzeit von gut 39 Minuten enthält. Ab sofort ist das Album zudem als PreOrder im MDD Shop erhältlich! Wer jetzt bestellt hat den Silberling noch vorm offiziellen Releasedatum im Briefkasten.



// tracklist //

01. The Book

02. The Pursuit

03. The Key

04. Recognition

05. Homecoming

06. The Lamp

07. Zaman’s Hill

08. The Port

09. The Courtjard

10. The Pigeon Flyers

Kommentare

