The Psychedelic Furs: live im November 2025 – zwei exklusive Deutschlandshows

Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Post-Punk, New Wave und artrockiger Eleganz kehren The Psychedelic Furs im November 2025 für zwei exklusive Shows nach Hamburg (Gruenspan, 06.11.2025) und Berlin (Columbia Theater, 08.11.2025) zurück. Nach über vier Jahrzehnten Bandgeschichte bleibt die britische Formation um Richard und Tim Butler eine stilprägende Kraft, deren Songs wie Love My Way, Pretty In Pink oder Heaven bis heute zu den Meilensteinen des alternativen Pop zählen.

Ihr aktuelles Album Made Of Rain markiert nach fast 30 Jahren Studiopause ein beeindruckendes Comeback: düster, poetisch und atmosphärisch. Live überzeugen The Psychedelic Furs mit energiegeladenen Auftritten – zuletzt u. a. beim Glastonbury Festival oder in der Royal Albert Hall. Im Herbst 2025 gibt es sie nun wieder in Deutschland – nah, intensiv und zeitlos.