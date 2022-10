The Real McKenzie: präsentieren neue Single „Leave Her Johnny“

Die Celtic-Punk Veteranen The Real McKenzies haben ihre neue Single Leave Her Johnny aus dem kommenden Album Songs Of The Highland, Songs Of The Sea veröffentlicht. „Leave Her Johnny ist ein Lied, das mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, da es mir als kleiner Junge von meiner Oma beigebracht wurde“, verrät McKenzie. „Der Song handelt von den vielen Dilemmas, die eine längere Abwesenheit mit sich bringen kann. Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, das Reisen stellt jede Beziehung auf die Probe. Leave Her Johnny verkörpert die melancholischen Gefühle eines echten Seemanns, der in See sticht.“

Der Song ist mit dem typischen Real McKenzies-Touch versehen und McKenzie singt ihn nach seiner persönlichen Interpretation.

Das neue Album Songs Of The Highland, Songs Of The Sea erscheint am 18. November über Fat Wreck Chords (Edel) und enthält Punk-Interpretationen klassischer Seemannslieder, darunter mehrere Stücke des schottischen Dichters und Lyrikers Robert Burns. Das Album kann u.a. HIER vorbestellt werden.

Sänger Paul McKenzie über die Platte: „Man kann die Kameradschaft in diesen Songs wirklich hören. Es gab nie Streit, als wir sie aufgenommen haben, aber wenn es eine Frage gab, haben wir uns zusammengesetzt wie die Matrosen und darüber gesprochen. Denn das Letzte, was man in einem Van – oder auf einem Segelschiff – braucht, sind Streitigkeiten. Weil der nächste Schritt das Kielholen ist…“

Songs Of The Highland, Songs Of The Sea Tracklist:

1. Scotland The Brave

2. A Red, Red Rose

3. Ye Jacobites By Name

4. The Green Hills Of Tyrol

5. Leave Her Johnny

6. My Heart’s In The Highlands

7. Sloop John B

8. Drunken Sailor

9. The Bonnie Ship The Diamond

10. Dead Man’s Chest

11. Swansea Town

12. Blow The Man Down

