The Spectrophobia unterschreiben bei Boersma-Records. Die deutschen Metalller sind derzeit in den letzten Zügen, ihr Debütalbum F41.1 fertigzustellen. Eine erste Single Fears der Debütanten wird es bereits am 23.07.2021 geben:

Trailer:

Videopremiere: https://youtu.be/lkYJNHjCn8M

Statement der Band zur Zusammenarbeit:

„Mit Boersma-Records haben wir einen Partner gefunden, der uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Saschas Team hat uns durch die professionelle Arbeit und individuelle Betreuung direkt überzeugt. Wir danken Boersma-Records für das aufgebrachte Vertrauen und freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit und die Releases der Singles sowie unseres ersten Albums F41.1.“

Über The Spectrophobia

Ein Himmel so grau wie das Leben, Ängste und Phobien die deine Seele zerfressen. Zweifel, die dich überkommen – der Beginn einer Reise durch die Abgründe deines Selbst. Bist du bereit, dich diesen Phobien zu stellen und einen Blick hinter die Kulissen deines Spiegelbilds zu werfen? Wir begleiten dich mit unseren Songs auf dieser Reise. Tiefe Stimmen, die sich danach sehnen, das Innerste nach Außen zu tragen und Stimmen, die darauf warten, dich in den Wahnsinn zu treiben, um dich in die Dunkelheit zu ziehen! Melodieflüsse, die dir zeigen, wie rasant sich dein Mindset verändern kann. Harte Schläge und prägnante Riffs treiben deinen Puls in die Höhe – mit tiefen Bässen, die in dir den Instinkt wecken, sich der Musik hinzugeben.

T.S.P

Die Band The Spectrophobia (kurz T.S.P.) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die tiefen Abgründe der Psyche zu offenbaren. Mehrere Metal-Bereiche prägen den harten und zugleich melodiösen Sound der Band. „The Spectrophobia“ steht für „die Angst vor dem eigenen Spiegelbild“. Die Band spricht dabei gesellschaftliche Tabuthemen an und thematisiert dabei schwere psychische Belastungen, die Jeden treffen können.

Fears

Der Song Fears unterstützt dich, dich deinen größten Ängsten zu stellen und diese zu überwinden. Befreie dich von deinen Fesseln und bekämpfe deine inneren Dämonen.

Alle weiteren Infos zur Band:

https://www.facebook.com/thespectrophobia

https://www.tsp-music.com