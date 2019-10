The Spirit: unterschreiben Vertrag bei AOP Records

AOP Records freuen sich bekannt geben zu dürfen, dass sie die New Aeon Black Metaller The Spirit unter Vertrag genommen haben.

Zweieinhalb Jahre nach der Eigenveröffentlichung ihres international gefeierten Debüts Sounds From The Vortex (neu aufgelegt über Nuclear Blast im August 2018) und einer ausgedehnten Europatour an der Seite von Hypocrisy und Kataklysm, hat die Combo aus Saarbrücken nun die Aufnahmen zu ihrem zweiten Studioalbum abgeschlossen.

Der neue Longplayer, der im Frühjahr 2020 über AOP Records erscheint, lässt die Band weiter ihren Pfad zwischen (melodischem) Black und Death Metal verfolgen. Prepare to get lost in the wide emptiness…

Die erste Single sowie weitere Informationen zu dem kommenden Album werden Anfang November bekanntgegeben.

Weitere Infos über The Spirit:

Bandcamp | Facebook | Instagram | Bigcartel