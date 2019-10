Assassin’s Blade – Gather Darkness

Artist: Assassin’s Blade

Herkunft: Schweden, Kanada

Album: Gather Darkness

Spiellänge: 45:28 Minuten

Genre: Heavy Metal

Release: 18.10.2019

Label: Pure Steel Records

Links: http://www.assassins-blade.com

http://assassinsblade.bigcartel.com

https://www.facebook.com/assassinsblademetal

https://www.instagram.com/assassinsblademetal/

Produktion: Assassin’s Blade, Mix von Mattes, Mastering von Stefan Kaufmann

Bandmitglieder:

Gesang – Jacques Bélanger

Gitarre – David Stranderud

Gitarre – Bruno Buneck

Schlagzeug – Marcus Rosenkvist

Bassgitarre – Peter Svensson

Tracklist:



Tempt Not (The Blade Of The Assassin) Call Of The Watch Gather, Darkness! The City That Waits Dream Savant Gods The Ghost Of Orion The Thaumaturge I, Of The Storm Soil Of The Dead



Old School Metal à la bonne heure. Assassin’s Blade melden sich mit ihrem am 18.10.2019 über Pure Steel Records erscheinenden Album Gather Darkness zurück. Das Debütalbum Agents Of Mystification konnte 2016 bereits für Aufsehen sorgen. Und dies nicht nur wegen des Engagements von Jacques Bélanger bei Exciter, wo er zwischen 1996-2001 und 2003-2006 seine Stimmgewalt einbrachte. Allzu gerne wird auf sein Mitwirken in dieser Band hingewiesen, was meiner Meinung nach aber den Spirit von Assassin’s Blade komplett verwässert.

Das Werk umfasst in 45 Minuten insgesamt zehn Songs, und wartet mit nichts anderem als klassischem und traditionellem Old School Metal auf. Aber nicht nur einfach Metal, Assassin’s Blade legen jede Menge Speed, Druck und Tiefgang in ihre Kompositionen. Wie man so schön sagt, ohne Schnörkel und voll geradeaus. Noch ein bisschen Thrash in die Rezeptur gegeben und schon fühlt man sich in die Mitte der glorreichen 1980er Jahre zurückversetzt. Der Opener Tempt Not in jedem Falle heizt schon mal mächtig ein. Jacques Bélanger ist zweifelsohne derjenige, der dem Song sein Leben einhaucht. Seine sehr breit angelegte Range weiß er perfekt zu modulieren. Viel Ausdrucksstärke und jede Menge roughness machen diese Nummer zum würdigen Beginner. Nächstes Highlight markiert für mich The City That Waits, das reduzierte Tempo, die harte Schwere und der Doom steht der Band sagenhaft gut zu Gesicht. Abermals läuft Jacques hier auf Hochtouren.

Für Abwechslung ist allenfalls gesorgt. Dream Savant geht grundsätzlich in die melodischere Richtung und ist quasi als Hommage an die alten Zeiten zu bezeichnen. Das Songwriting orientiert sich nach meinem Dafürhalten am traditionellen Heavy Metal und so kann man sich getrost reinfallen lassen und wird in soliden Harmonien durchaus gut gebettet. Bei Gods ist die vorhandene Affinität zu Judas Priest nicht zu überhören. Die Herren verstehen es geradezu perfekt, den Glanz dieser Band in ihre Songs zu übertragen, ohne dabei an Eigenständigkeit zu verlieren.

Ohnehin scheint Rob Halford des Öfteren geistiger Ziehvater gewesen zu sein, was der ganzen Sache keinesfalls schadet. So darf The Ghost Of Orion dann ohne Übertreibung das Prädikat Hymne erhalten. Den wohl nachvollziehbarsten und stärksten Refrain des Albums trägt The Thaumaturge in sich. Nach mehrmaligem Hören muss man sofort mit einstimmen. Selbst wenn das Arrangement insgesamt etwas zerfahren wirkt, kommt man an diesem Song nicht vorbei. Gleiches gilt für I, Of The Storm, diese Nummer beansprucht Raum und Aufmerksamkeit. Der treibende Groove in Verbindung mit dem eigentlichen simplen, deswegen aber nicht weniger exzellenten Refrain, sorgt für jede Menge Kurzweile.

Den Abschluss eines in jeder Hinsicht aufreibenden und achtbaren Albums ziert Soil Of The Dead. Wirkt im Gegensatz zu seinen Mitbrüdern beinahe schon modern, verliert dadurch aber nicht seinen Charme. Einmal mehr höre ich Robs Einflüsse heraus. Starker Song zum Ende hin!