The Spirit: zeigen Musikvideo zu neuem Song ‚Laniakea‘

Nachdem Deutschlands Black/Death Metaller The Spirit gezwungen waren, ihre Albumveröffentlichung aufgrund von Vinyl-Lieferverzögerungen auf den 29. April zu verschieben, enthüllt das Duo nun einen weiteren Track des kommenden Longplayers Of Clarity And Galactic Structures.

Macht euch bereit, die Welt für eine kurze Reise ins All zu verlassen mit diesem neuen Instrumental-Track, der eine 80er Jahre Sci-Fi-Atmosphäre mit progressiven Extreme-Metal-Riffs kombiniert und der erste Song in der Geschichte der Band ist, der einen Synthesizer enthält:

„Ich denke, es ist mittlerweile offensichtlich, dass wir eine Leidenschaft für lange Instrumentalparts in unseren Songs haben und auch für reine Instrumentaltracks„, kommentiert Sänger und Gitarrist Matthias Trautes. „Wir wollten Laniakea eine spacige Atmosphäre geben, die zum Titel passt und welches Instrument wäre dafür besser geeignet als ein Synthesizer? Da die Verwendung von Backing-Tracks während Liveshows für uns nicht in Frage kommt, fiel unsere Wahl auf einen Sequenzer, da ich ihn bedienen kann, während ich gleichzeitig Gitarre spiele. Wir freuen uns darauf, diesen Song live zu spielen, denn er hat allerhand Platz für Improvisationen!“

Seht das neue Video zu Laniakea hier

Einige Vinlfarben sind bereits ausverkauft, doch die weiteren Formate stehen weiterhin hier zum Vorverkauf: https://save-it.cc/aop/of-clarity-and-galactic-structures

Weitere Infos über The Spirit:

https://www.facebook.com/thespiritband

https://www.instagram.com/thespirit_band/