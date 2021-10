The Tors Of Dartmoore: veröffentlichen das Album „The Spirit Of The Mezzanine“

Die Gothic-Legende The Tors Of Dartmoor meldet sich zurück – mit einem Tribut an den verstorbenen Sänger Rüdiger Frank.

Seit dem letzten Album sind über zehn Jahre vergangen. In der Zwischenzeit waren The Tors Of Dartmoor an vielen Projekten beteiligt (Tom Waits Tribute Shows, Rüdiger Frank wirkte als Hauptdarsteller in Doppelrolle bei der weltersten Steampunk-Oper Klein Zaches, genannt Zinnober von Coppelius mit) und es hat sich viel Songmaterial angesammelt.

The Spirit Of The Mezzanine wurde am 15. Oktober 2021 veröffentlicht.

Mit dem Song Shadowplay erschien bereits der erste Vorbote des neuen Albums der Tors Of Dartmoor. Die Interpretation des Joy Division Klassikers wurde für einen Tribut Sampler aufgenommen und stellt nun den Übergang zum neuen Album dar. Auf The Spirit Oft The Mezzanine werden Einflüsse der Gothic Kult Bands Bauhaus und Joy Division mit dem typischen Tors Of Dartmoor Sound kombiniert. Die ersten Aufnahmen entstanden schon 2009 bis 2012. Die letzten Aufnahmen erfolgten 2019 bis 2021.

Und so erscheint nun mit The Spirit Of The Mezzanine das erste von drei Alben aus diesem Schaffensprozes:

„Der Song The Mezzanine Crawl wurde zum 2. Namensgeber für die CD. Mezzanine bezeichnet eine Zwischenebene (ein Halb- oder Zwischengeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes). Da wir diese CD als einen Zwischenschritt zu unseren weiteren geplanten Projekten ansehen, passte dieses Wort hervorragend zu unseren Vorstellungen. So entstand der Titel The Spirit Of The Mezzanine.“

Mit diesem langersehnten Album haben wir noch einmal die Möglichkeit uns von The Tors Of Dartmoor in der bekannten Besetzung und somit Rüdigers eindringlicher und einzigartiger Stimme verzaubern zu lassen.

Doch damit nicht genug: Im Dezember erscheint weiterhin mit The Obvious Darkness, das erste Album der The Tors Of Dartmoor von 1991 als neuaufgelegte Doppel-CD mit vielen unveröffentlichten Demo-Tracks aus der Zeit vor den Studioaufnahmen.

Mehr Informationen:

http://www.torsofdartmoor.com/

https://www.facebook.com/The-Tors-of-Dartmoor