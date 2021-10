Beyond Your Design: Video zum Black Veil Brides-Cover “Fallen Angels”

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Together We Rise und der darauffolgenden Single Into Oblivion meldet sich die Melodic Death Metal-Band Beyond Your Design mit einem Cover des Black Veil Brides Klassikers Fallen Angels zurück!

Der Song sollte nur zum Vergnügen der Band und zur Unterhaltung der Fans sein, aber die Jungs von East Midlands waren mit dem Endergebnis so zufrieden, dass sie beschlossen, ihn zu veröffentlichen. Neben dem Song gibt es auch eine Orchesterversion des Songs Need You Now, der bereits im Debüt Together We Rise enthalten ist.

Beyond Your Design, Anfang 2016 geboren, sind ein Quartett im Zeichen des Melodic Death Metal. Sie haben sich durch intensive Live-Aktivitäten und Songs, die dank unaufhörlicher Beats, knochenbrechender Riffs, kraftvoller Gitarrenmelodien und furioser Gesangslinien direkt beim Publikum ankommen, einen soliden Ruf aufgebaut. Die Band hat ihre eigenen Referenzen in Genregiganten wie Arch Enemy, Darkest Hour und Trivium.

Fallen Angels wurde von Oliver Nelson und Callum Parkin produziert und gemastert.

Line-Up:

Robert Fulton-Hamilton – Gesang/Gitarre

Harry Warren – Gitarre/Hintergrundgesang

Chayce Swain – Bass/Hintergrundgesang

Edward Shiers – Schlagzeug

Beyond Your Design online:

Website

Facebook