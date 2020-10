The Waymaker – The Waymaker

Artist: The Waymaker

Herkunft: Kungsör, Schweden

Album: The Waymaker

Spiellänge: 40:46 Minuten

Genre: Melodic Metal

Release: 25.09.2020

Label: Black Lodge Records / Sound Pollution

Links: https://www.thewaymakerband.com

https://www.facebook.com/TheWaymakerBand/

Bandmitglieder:

Gesang und Backgroundgesang – Christian Liljegren

Gesang und Backgroundgesang – Katja Stefanovic

Keyboard, Gitarre, Bassgitarre und Backgroundgesang – Jani Stefanovic

Gastmusiker:

Gitarre – CJ Grimmark (Song Soldiers Under Command)

Schlagzeug – Alfred Fridhagen

Tracklist:

The Waymaker Kingdom Of Heaven Soldiers Under Command Marching On Prophet’s Sign The Name Above All Names The Rain Of Your Love I Am Sustained See The New Generation

Narnia ist eine durchaus bekannte schwedische Metalband, welche mit christlichen Themen unterwegs ist. Der Mastermind Christian Liljegren hat nun mit seinem Kollegen von Divinefire, Jani Stefanovic und dessen Frau Katja ein neues Projekt aus der Taufe gehoben mit dem Namen The Waymaker. Wie auch bei Narnia geht es bei Tracks wie Soldiers Under Command (Stryper Cover) oder The Name Above All Names auch hier wieder um christliche Themen. Während Jani sämtliche Instrumente einspielte (mit Ausnahme der Drums) sorgen Katja und Christian für den Gesang.

Der Opener ist der Titeltrack und Name des Projekts – melodischer Metal, der aber auch eine gute Prise an Härte mitliefert und nicht nur Zuckerguss. Der als Single veröffentliche Track Kingdom Of Heaven steht dem in nichts nach, auch hier ist ordentlich Tempo drin und die Gitarre darf auch mal ein Solo liefern. Das Stryper Cover Soldiers Under Command im neuen Soundgewand gefällt mir durchaus – etwas 80er-Jahre Attitüde versprüht das Trio dabei. Marching On geht zum typischen melodischen Metal über, mit etwas geringeren Härtegrad als bei den ersten beiden Nummern, dafür aber mit einem recht bombastigen Soundpart. Prophet’s Sign ändert die Tonart, instrumentale Nummer mit recht netten Gitarren gibt es auf die Ohren, das hätte ich so jetzt auch nicht zwingend erwartet. The Name Above All Names bewegt sich irgendwo zwischen melodischem Stadionrock und melodischem Metal, hier ist mir der Zuckergehalt dann und wann etwas zu hoch. The Rain Of Your Love ist die noch fehlende Ballade, hier darf Katja sich gesanglich austoben und der Zuckergehalt ist mir hier mehr als deutlich überdosiert. I Am Sustained nimmt wieder richtig Tempo auf und auch der Härtegrad passt wieder. See The New Generation ist der Rausschmeißer, es geht noch mal richtig temporeich zur Sache, Christian sorgt stimmlich für ordentlich Druck und beschert so dem Hörer ein starkes Ende des Longplayers.