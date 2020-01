The Who: Neues Album an Spitze der Vinyl-Charts

Baden-Baden, 09.01.2020. – The Who, Leonard Cohen, The Beatles, Queen, Pink Floyd: Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, lesen sich in diesem Monat wie das – im wahrsten Sinne des Wortes – Who is Who der Pop- und Rockgeschichte. Neue Werke wie Who (eins) und Thanks For The Dance (drei) sowie Produktionen mit älteren Titeln wie Abbey Road (zwei), Greatest Hits (vier) und The Later Years: 1987-2019 (neu auf fünf) halten sich dabei durchaus die Waage.

Die erfolgreichsten deutschsprachigen Schallplatten steuern Chansonnier Max Raabe bzw. sein Palast Orchester (MTV Unplugged, neun) und Rap-„Messios“ SSIO bei, der auf Rang zehn debütiert. Auch die weiteren Neuzugänge Rin (Nimmerland, 13) und Gang Starr (One Of The Best Yet, 15) kommen aus dem HipHop-Segment. Rocklastiger geht’s mit den Ärzten (Im Schatten der Ärzte, 16), Kettcar (…und das geht so (Live), 18) und Muse (Origin Of Muse, 20) weiter. Rückkehrer Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 (Platz 19) ist bereits zum 13. Mal dabei.

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Basis der monatlichen Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern.

