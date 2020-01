Tenacious D – Post-Apocalypto The Tour 2020 am 17.02.2020 in der Max-Schmelling-Halle, Berlin (Vorbericht)

Einen Song haben die beiden Musikliebhaber Anfang der 90er bei ihrem ersten Auftritt in Los Angeles gespielt. Genau diesen hört ein Produzent von HBO und ist sofort begeistert. Jack und Kyle bekommen eine eigene Sendung und Tenacious D: The Greatest Band on Earth which appeared on HBO wird geboren.

2001 erscheint ihr Debütalbum Tenacious D, das mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet wird. 2006 folgt ein eigener Kinofilm. Passend zum gleichnamigen Album erscheint The Pick Of Destiny, in dem Jack und Kyle auf der Suche nach dem heiligen Plektrum allerhand erleben und der durch jede Menge Songs untermalt wird.

Auch mit ihren nächsten Alben Rize Of The Fenix (2012) und Post-Apocalypto (2018) arbeiten Black und Gass weiter an ihrer Musikkarriere. Rock Am Ring, Glastonbury oder Coachella stehen auf ihren To Do Listen und Tenacious D liefern auf jeder Bühne unter tobenden Applaus ab. 2014 wird dies mit einem Grammy in der Kategorie „Best Metal Performance“ gekrönt.

Nun kehrt das wohl außergewöhnlichste Rock-Duo zurück auf deutsche Bühnen: Zwischen dem 12. und 22. Februar 2020 werden Tenacious D in Ihrer Show wieder den Teufel bekämpfen und für unvergessliche Abende sorgen. Die amerikanische Band Wynchester wird sie dabei als Support unterstützen.

Am 17. Februar beehren sie die Max-Schmeling-Halle in Berlin und wir sind für euch dabei!