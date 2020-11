Theatre Of Tragedy – Musique (20th Anniversary Edition)

Artist: Theatre Of Tragedy

Herkunft: Stavanger, Norwegen

Album: Musique

Genre: Gothic Metal

Spiellänge: 88:37 Minuten

Release: 04.12.2020

Label: AFM Records

Link: www.theatreoftragedy.com

Bandmitglieder:

Gesang – Raymond I. Rohonyi

Gesang – Liv Kristine

Gitarre – Frank Claussen

Keyboards – Lorentz Aspen

Schlagzeug – Hein Frode Hansen

Tracklist:

CD 1

01 Machine

02 City Of Light

03 Fragment

04 Musique

05 Commute

06 Radio

07 Image

08 Crash/Concrete

09 Retrospect

10 Reverie

11 Space Age

12 Image (French Version)

CD 2

01 Fragment

02 Machine

03 City Of Light

04 Reverie

05 Radio

06 Commute

07 Retrospect

08 Quirk

09 Crash/Concrete

10 The New Man

In die momentane Veröffentlichungswut gesellen sich immer wieder einige Re-Releases. So auch das vorliegende Musique der Norweger Theatre Of Tragedy. Da muss man sich fragen: Muss das sein!? Das ist in diesem Fall leicht mit einem klaren Ja zu beantworten.

Die 20th Anniversary Edition auf CD und Vinyl ist eine superbe Arbeit und würdigt das geniale Album der norwegischen Gothic Metal Band Theatre Of Tragedy.

Die von 1993 bis 2010 tätigen Theatre Of Tragedy begannen ursprünglich als Death/Doom Metal Band und waren zugleich eine der ersten Bands, die in diesem Genre mit einer Sopranistin aufwarten konnten. Nach zwei Alben wechselten sie ihren Stil zu einem atmosphärischen Gothic Metal, wie man es auf dem Album Aégis 1998 vernehmen kann. Mit dem Album Musique im Jahre 2000, mit dem man einen heutigen Klassiker herausbrachte, wechselte man einen Schritt mehr in Gothic Metal mit Industrial/Techno Sound.

Mit dem Abgang von Sängerin Liv Kristine im Jahre 2003 und dem 2006 folgenden Album Storm kehrte man zum eigentlichen Gothic Sound zurück. Das lange vergriffene Album Musique ist ab dem 04.12.2020 endlich wieder verfügbar. Erhältlich ist es über AFM Records als Doppel-CD und es wird auch erstmals auf Vinyl erhältlich sein. Sogar als Doppel Vinyl, in den Farben clear blue (400 Stück) und white/blue splatter (100 Stück). Neben den elf regulären Tracks werden sowohl CD, als auch die Vinyls elf weitere Tracks enthalten. Unter anderem die französische Version des Songs Image, die unveröffentlichten Songs Quirk und The New Man, sowie alternative Versionen der Albumsongs. Da das Album komplett remastert wurde, klingt es noch ein Stück moderner und voller.

Theatre Of Tragedy hatten ja, wie erwähnt, bereits beim Vorgängeralbum Aegis eine Wende vollzogen. Harsh Voices gab es bereits auf Aegis nicht mehr. Sänger Raymond I. Rohonyi tut sich eher mit einem Sprechgesang hervor. Die bezaubernde Gothic Ikone Liv Kristine kann auch auf Musique mit ihrem zuckersüßen Gesang überzeugen und ist einfach zum Dahinschmelzen. Wer die gesangliche Performance der netten Norwegerin mag, der wird sich hier einfach nicht satthören können. Die klassischen Metalinstrumente geraten auf Musique eher in den Hintergrund. Keyboards und Samples dominieren neben dem Gesang die Songs, die teilweise einen poppigen Anstrich haben. Dafür folgt hier ein Ohrwurm/Hit auf den anderen. Ein Album voller wunderbarer Melodien. Ein Ohrenschmaus für alle Metaller, die es nicht unbedingt so hart möchten. Der große Bonus ist neben den Bonussongs auf dieser Ausgabe natürlich Liv Kristine, die für mich Theatre Of Tragedy immer ausmachte. Nach ihrem Weggang war der Abgang dieser Band eigentlich auszumachen.

Die Fans von Theatre Of Tragedy und von Liv Kristine, die anschließend noch einige Erfolge, unter anderem mit Leaves‘ Eyes und auch Solo einfahren konnte, werden sich über diese Auflage sehr freuen. Fans von Liv Kristine dürfen sich übrigens freuen, denn 2021 wird da noch einiges von ihr kommen. Mehr will ich hier jetzt nicht verraten.