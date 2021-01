Themroc empfiehlt: Hausen – Die Horror-Serie von Sky als exklusive Tape Edition

Nach dem großen Erfolg des Sky Originals Hausen, erscheint die Horror-Serie mit Charly Hübner am 14. Januar auf DVD & Blu-ray.

Neben der Standard-Edition gibt es eine auf 999 Einheiten limitierte Tape Edition im VHS-Look, die exklusiv nur bei Media Markt & Saturn erhältlich ist.

Statt eines normalen Booklets enthält die Special Edition ein aufwändig gestaltetes 24-seitiges Booklet mit den Produktionsnotizen in Form von einer Gegenüberstellung von Drehbuchauszug, Storyboard und der jeweiligen Szene.

Mit einer visuellen und erzählerischen Kraft vereint die Serie Hausen Horrorelemente und Drama zu einem geheimnisvollen emotionalen Kammerspiel in einem besessenen Plattenbau, das es so im deutschen Fernsehen noch nicht zu sehen gab. In den Hauptrollen der Geschichte (created & story by Till Kleinert und Anna Stoeva) sind Charly Hübner, Lilith Stangenberg, Alexander Scheer, Tristan Göbel, Daniel Sträßer und Constanze Becker zu sehen.

Die Story von Hausen:

Nach dem Tod seiner Mutter zieht der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) mit seinem Vater Jaschek (Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während Jaschek versucht, als Hausmeister des maroden Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, entdeckt Juri nach und nach, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt.

Um es zu bekämpfen, muss Juri die teils feindseligen, teils apathischen Blockbewohner zur Zusammenarbeit bewegen – und sich gegen seinen Vater auflehnen, der immer mehr in den Bann des Hauses gerät.

