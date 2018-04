Theotoxin haben den zweiten und letzten Teaser zum kommenden Album Consilium veröffentlicht, der Ausschnitte folgender Songs beinhaltet: Adoration Of The Blight, Deus Impostor, Hexenflug Und Teufelspakt, Yersinia Pestis, Somnus Profanus, Apokatastasis und Abgesang. Hier kann man reinhören:

Den erste Albumteaser könnt ihr euch hier noch mal ansehen:

Vor einigen Wochen haben Theotoxin auch das offizielle Video zur Single Chant Of Hybris veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann:

Das neue Theotoxin Album Consilium erscheint am 04.05.2018 bei Massacre Records und wurde von Lukas Haidinger gemischt und gemastert. Für das Albumartwork ist James Quinn (Sodom & Chimera Productions) verantwortlich. Hier kann man das Album vorbestellen.

Das neue Album bietet interessanten, abwechslungsreichen und extremen Black/Death Metal, verpackt in einer brachialen Produktion.

Die Record Release Show zum Album wird am 12.05.2018 im Zuge des Vienna Metal Meetings in Österreich stattfinden.

Theotoxin – Consilium

1. Deus Impostor

2. Yersinia Pestis

3. Hexenflug Und Teufelspakt

4. Apokatastasis

5. Stillstand

6. Chant Of Hybris

7. Somnus Profanus

8. Adoration Of The Blight

9. Abgesang

Theotoxin live

21.04.2018 AT St. Pölten – frei:raum

12.05.2018 AT Wien – Arena Wien (Vienna Metal Meeting)

19.05.2018 LU Esch-sur-Alzette/Belval – Mix N‘ Kawa – MK Bar belval

