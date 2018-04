Black Stone Cherry - Family Tree

Fazit: Auf gleichem Niveau wie Kentucky legen Black Stone Cherry mit Family Tree nach. Verträumte Passagen greifen in feine Desert Atmosphären, ohne den Rock 'n' Roll zu vernachlässigen. Wer bereits Anhänger der Amerikaner ist, wird es auch weiter bleiben. Die alles in allem kürzeren 14 Stücke bilden ein rundes Konzept, welches diesen Sommer so manch schönen Tag noch versüßen kann, ohne allzu schwer im Magen zu liegen.



Anspieltipps: Southern Fried Friday Night und Family Tree