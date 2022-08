Thumper: im September auf Deutschland-Tour

Bei Kennern wird die irische Psychedelic-Noise-Rock-Walze Thumper bereits hochgehandelt: Anfang des Jahres erschien ihr Debütalbum Delusions Of Grandeur, dessen Release von der parallelen Implosion ihres damaligen Labels überschattet wurde. Doch solch widere Umstände halten eine Band wie Thumper nicht auf. Im Gegenteil.

Nun hat die Band alle ihre Rechte zurück, veröffentlicht die letzte Single 25 aus dem Album-Zyklus und spielt europaweit Konzerte – im September in München, Würzburg, Weinheim, dem Reeperbahn Festival und in Düsseldorf.

„25 ist der erste Song, den wir jemals als eine Einheit geschrieben haben“, erzählt Thumper Sänger Oison. „Es war das erste Mal, dass wir beim Schreiben gemerkt haben, dass das hier genau unser Sound ist, dass die Zahnräder ineinandergreifen. Es ist eine ziemlich unruhige und existenzielle Nummer, die ich geschrieben habe, als ich 24 war und 25 wurde, und die aufgenommen wurde, als ich 27 war, und veröffentlicht, als ich 29 war… Das kosmische Ballett taumelt immer weiter!“

In Großbritannien fuhr Delusions Of Grandeur für seinen kompromisslosen Sound zahlreiche Lorbeeren ein und wurde von Clash, The Line Of Best Fit, BBC 1 und vielen mehr abgefeiert. Besonders ans Herz legen wollen wir den Song Fear Of Art!

Von den hervorragenden Live-Qualitäten der Band – die mit gleich zwei Drumsets auftritt! – kann man sich bei vielen Europa-Dates im Spätsommer überzeugen.

Thumper – Live 2022

13.08. Rees, Haldern Pop Festival

18.09. München, Strom

21.09. Würzburg, Cairo

22.09. Weinheim, Café Central

23.-25.09. Hamburg, Reeperbahn Festival

26.09. Düsseldorf, Zakk

03.-05.11. ISL – Reykjavik, Iceland Airwaves Festival