“Driften langsam ab!“

Artist: Thunder

Herkunft: London, England

Album: Please Remaind Seated

Spiellänge: 63:27 Minuten

Genre: Rock, Rock ’n‘ Roll, Blues Rock

Release: 18.01.2019

Label: BMG

Bandmitglieder:

Gesang – Danny Bowes

Gitarre – Like Morley

Gitarre, Keyboard – Ben Matthews

Bassgitarre – Chris Childs

Schlagzeug – Harry James

Tracklist:

Bigger Than Both Of Us Future Train Girl’s Going Out Of Her Head I’m Dreaming Again Fly On The Wall Just Another Suicide Empty City Miracle Man Blown Away Loser She’s So Fine Low Life In High Places

Mit Höhen und Tiefen kennen sich die Engländer Thunder aus, die 1989 aus Terraplane hervorgingen. Zudem stehen zwei Pausen zu Buche – die Letzte wurde 2011 unterbrochen und seitdem haben die Rocker drei bzw. mit dem aktuellen Werk vier neue Alben veröffentlicht. Please Remaind Seated hält zwölf Stücke bereit, die den Silberling mit über einer Stunde Spielzeit füllen. Über BMG wurden die Kompositionen in die Rock Szene katapultiert, die neben feinen Hard Rock Einflüssen im 70er Old School Sektor Platz nehmen, um Rock ’n‘ Roll und Blues Rock Klänge in ihrer Kunst zu integrieren. Dabei werden Thunder alles andere als ihrem Namen gerechnet, denn es donnert hier rein gar nichts. Seicht dringen die Gitarren in die Ohren während Sänger Danny Bowes die warmen Vocals vorsichtig in das Mikrofon säuselt.

Bigger Than Both Of Us sorgt für den ersten Streich. Western Feeling und eine gesellige Runde, die durch den Salon tanzt, bekommt man vor die geschlossenen Augen – während der Wüstensand vorsichtig im lauen Abendwind den Weg ins Innere findet. Doch das ist nur eine Stimmung, die Thunder anzubieten haben. Bei Future Train zeigen sie bereits das zweite Gesicht und lassen ihren Gedanken freien Lauf. Erneut schlägt ein Album von den Briten auch in unsere Charts ein. Das erfolgreichste Album nach der letzten Pause bleibt aber Rip It Up, welches 2017 veröffentlicht wurde. Im Vergleich mit den letzten beiden Stage und eben Rip It Up zieht Please Remaind Seated leider auch den Kürzeren. Vielleicht hätte man doch ein wenig mehr Verschnaufpause gebraucht und nicht gleich drei Scheiben in aufeinanderfolgenden Jahren angeboten. Schlecht ist es nicht – mir fehlen bei Stücken wie Girl’s Going Out Of Her Head oder Fly On The Wall nur die Höhepunkte, die als Aushängeschild beim Hörer Eindruck hinterlassen.

Thunder - Please Remaind Seated Fazit: Locker, leicht und ungezwungen - das sind die positiven Eigenschaften von Please Remaind Seated. Als negativ kann man aufführen, dass oft mit zu lockerer Hand agiert wird, dadurch bekommt man kein klares Ziel suggeriert. Teils Freud, teils Leid also diese Handschrift von Thunder, die sie im Winter 2019 offenbaren. Fans sollten trotzdem mal reinhören und wer auf Blues Rock abfährt, der im Hard Rock verwurzelt ist, darf auch ein Ohr riskieren.



Anspieltipps: Empty City und Miracle Man

