Thundermother: gehen auf den finalen Teil ihrer „Heat Wave“-Tour und kündigen mit „Black And Gold“ ein neues Album für September 2022 an

Wohl kaum eine Band war in und ist in der Corona-Pandemie so viel auf Tour wie die schwedische All-Female Band Thundermother.

Immer wieder zogen Filippa Nässil (Gitarre), Guernica Mancini (Vocals), Emlee Johansson (Drums), und Mona „Demona“ Lindgren (Bass) von ihrer schwedischen Heimat aus durch Europa. In Deutschland tourten sie mit einem umgebauten Feuerwehrtruck als Bühne, spielten im Berliner Olympiastadion genauso wie auf einer Hallig in der Nordsee und kaperten in Hamburg gleich mal ein Boot. Thundermother rockten den ZDF-Fernsehgarten, performten im legendären WDR Rockpalast und spielten auch sonst einfach überall dort, wo ihre Verstärker Storm fanden.

Dabei immer mit im Gepäck: Ihr Album Heat Wave, dass im Sommer 2020 sensationell auf Platz #6 der deutschen Charts schoss.

Leider musste die Tour jedoch immer wieder durch die Pandemie unterbrochen und Konzerte verschoben werden. Nun, ab Mai dieses Jahres sollen endlich auch die letzten Konzerte der Heat-Wave-Tour gespielt werden und auch zahlreiche Shows für den Festivalsommer stehen im Terminkalender der Band.

Doch damit nicht genug! Denn Thundermother nutzten die Zwangspausen der Pandemie auch für ihr kreatives Schaffen und gingen ins Studio, um ihr bereits fünftes Album zu produzieren.

Das neuste Werk Black And Gold wird im September 2022 bei AFM Records erscheinen und Thundermother versprechen nicht weniger als ihr bisher stärkstes Opus geschaffen zu haben.

Einen ersten Vorgeschmack auf die 12 neuen Songs bietet die erste Singleauskopplung Watch Out. Inklusive eines sehenswerten Videos aus den Stockholmer Virtual Star Studios, gedreht vor einer der größten Greenscreen-Leinwänden Europas – feierte der Song am 8. April 2022 seine Premiere.

Erhältlich ist der Song auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube & Deezer https://bfan.link/watch-out

Thundermother – Heat Wave Tour 2022

17.04.2022 London (UK) – The Underworld

17.05.2022 Bensheim – Rex *

18.05.2022 Viersen – Rockschicht *

19.05.2022 Trier – Mergener Hof * **

20.05.2022 Cornaux (CH) – Corn’Rock Festival

26.05.2022 Hallig Langeneß – Kultur auf den Halligen

27.05.2022 Hamburg – Ballroom Kaperfahrt

28.05.2022 Coesfeld – Fabrik

30.05.2022 Aschaffenburg – Colos-Saal *

31.05.2022 Köln – Rock-Pit (Acoustic Show)

02.06.2022 Berlin – Hole44 *

03.06.2022 Oschersleben – Rock & Metal Dayz

04.06.2022 Fulda – Kreuz

05.06.2022 Hamburg – Markthalle

13.06.2022 Köln – Essigfabrik

14.06.2022 Bochum – Matrix

15.06.2022 Bremen – Tower

17.06.2022 Copenhagen (DK) – Copenhell

29.06.2022 Flensburg – Kühlhaus *

30.06.2022 Neumünster – Area A7 Festival

02.07.2022 Eckernförde – Rock am Strand (Support for The BossHoss)

07.07.2022 Ballenstedt – Rockharz Open Air

08.07.2022 Borlänge (SE) – aLive Festival

09.07.2022 Töreboda (SE) – Törebodafestivalen

14.07.2022 Leoben (AT) – Area 53 Festival

16.07.2022 Weigendorf – Weigendorf Open Air

23.07.2022 Ringebu (NO) – Gudbrandsdal Rock Open Air

29.07.2022 Oulu (FI) – Qstock Festival

30.07.2022 Åbo (FI) – DBTL-festival

31.07.2022 Johannesberg – Mühlenbergfestival

04.08.-06.08.2022 Wacken – Wacken Open Air

06.08.2022 Gelsenkirchen – Horst Rockt

10.08.2022 Düsseldorf – Zakk *

11.08.2022 Eschwege – Open Flair Festival

12.08.2022 Georgsmarienhütte – Hütte Rockt Festival

13.08.2022 Zweisimmen – Mannried Open Air

17.08.2022 Selb – Gemeindehalle Schirnding

18.08.2022 Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

19.08.2022 Gusow – Wild Motors & Beach Party

20.08.2022 Seth – Ackerbrand Festival

27.08.2022 Newark-on-Trent (UK) – Stonedead Festival

01.09.2022 Schmallenberg – Habbels

02.09.2022 Landstuhl – Burg Nanstein Festival

03.09.2022 Kalletal – Kalletal Rockt 4

05.11.2022 Great Yarmouth (UK) – Hard Rock Hell’s 15th Anniversary

* Support: Dymytry

** Support: The Dirty Demins