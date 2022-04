I Am The Night: veröffentlichen neue Single + Video „I Am The Night“

Aus den Tälern von Kymi in Südfinnland stammend, liefern I Am The Night Black Metal, der tief in der Tradition der frühen 90er verwurzelt ist. Gitarrenwände und Synthesizer entfachen die Kräfte der Dunkelheit, um in einer epischen Schlacht gegen die Winde und brennenden Engel anzutreten, die den Nachthimmel erleuchten.

Nachdem die Band bereits 2021 die erste Single Hear Me O‘ Unmaker und im Februar die zweite Single Ode To The Nightsky veröffentlicht hat, erscheint nun der dritte Vorabtrack I Am The Night. Das Video zum Song kann man sich hier ansehen:

„Wir hatten ein bestimmtes Video aus den 90er Jahren im Kopf, als wir Jari Heino den Auftrag gaben, dieses Video zu erstellen. Es ist seine moderne Version dieses Klassikers, so wie wir es haben wollten. Der Song selbst ist wie ein Morgenstern, der einem auf den Kopf fällt. Aggressiv und hart, aber dennoch finden sich die melodischen Aspekte wieder. Hört zu und wandert in die Nacht.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: