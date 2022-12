Time For Metal Adventskalender 2022: die Gewinner der ersten 10 Tage stehen fest

Wie jedes Jahr haben wir an diesem Adventssonntag die Gewinner des Adventskalenders der zweiten Woche ermittelt.

Alle Glücklichen wurden heute per E-Mail benachrichtigt.

Was ist im Adventskalender 2022

Wer wissen will, was es kommende Woche in unserem Adventskalender gibt, der sollte dringend mal in unser Podcast-Spezial reinhören. Hier verraten wir die ersten spannenden Inhalte, die sich hinter Türchen elf bis siebzehn verstecken.

Die folgenden Gewinner wurden am 04.12.2022 ausgelost

Tag 01: Peter G. aus Weiblingen

Tag 02: Klaus B. aus Solingen

Tag 03: Neele W. aus Norderstedt