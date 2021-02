Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Bal-Sagoth, Böhse Onkelz, Mercyful Fate, Blind Guardian u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

SepticFlesh – Underworld Act II

Artist: SepticFlesh

Herkunft: Griechenland

Song: Underworld Act II

Album: A Fallen Temple

Genre: Symphonic Death Metal, Atmospheric Death Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:53 Minuten

Link: https://www.septicflesh.com

Kvelertak – Tordenbrak

Artist: Kvelertak

Herkunft: Norwegen

Song: Tordenbrak

Album: Meir

Genre: Hardcore Punk, Rock ’n‘ Roll, Extreme Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:53 Minuten

Link: https://www.kvelertak.com

Bal-Sagoth – Blood Slakes The Sand At Circus Maximus

Artist: Bal-Sagoth

Herkunft: England

Song: Blood Slakes The Sand At Circus Maximus

Album: Battle Magic

Genre: Extreme Metal, Symphonic Black Metal, Epic Black Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:53 Minuten

Link: http://www.bal-sagoth.co.uk

Kamelot – Memento Mori

Artist: Kamelot

Herkunft: USA

Song: Memento Mori

Album: The Black Halo

Genre: Progressive Power Metal, Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:54 Minuten

Link: http://www.kamelot.com/band/

Eisregen – Das Kleine Leben

Artist: Eisregen

Herkunft: Deutschland

Song: Das Kleine Leben

Album: Krebskolonie

Genre: Dark Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:54 Minuten

Link: https://www.facebook.com/eisregen.official/

Böhse Onkelz – Baja

Artist: Böhse Onkelz

Herkunft: Deutschland

Song: Baja

Album: Schwarz

Genre: Hard Rock, Punk Rock, Deutsch Rock, Oi

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:54 Minuten

Link: https://www.onkelz.de/band/

Melechesh – Rub The Lantern

Artist: Melechesh

Herkunft: International

Song: Rub The Lantern

Album: Djinn

Genre: Black Metal, Oriental Metal, Middle Eastern Folk Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:54 Minuten

Link: https://www.facebook.com/melechesh

Mercyful Fate – The Old Oak

Artist: Mercyful Fate

Herkunft: Dänemark

Song: The Old Oak

Album: In The Shadows

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:54 Minuten

Link: https://www.facebook.com/mercyfulfateofficial/

Type O Negative – Der Untermensch

Artist: Type O Negative

Herkunft: USA

Song: Der Untermensch

Album: Slow, Deep And Hard

Genre: Doom Metal, Gothic Metal, Alternative Metal, Dark Rock

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:55 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Type_O_Negative/802

Down – Nothing In Return (Walk Away)

Artist: Down

Herkunft: USA

Song: Nothing In Return (Walk Away)

Album: Down III: Over The Under

Genre: Southern Metal, Southern Rock, Stoner Rock, Sludge Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:55 Minuten

Link: http://www.down-nola.com

Blind Guardian – Wheel Of Time

Artist: Blind Guardian

Herkunft: Deutschland

Song: Wheel Of Time

Album: At The Edge Of Time

Genre: Power Metal, Symphonic Metal, Speed Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:55 Minuten

Link: https://www.blind-guardian.com/band/

Nevermore – This Godless Endeavor

Artist: Nevermore

Herkunft: USA

Song: This Godless Endeavor

Album: This Godless Endeavor

Genre: Groove Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:55 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nevermorefans/

AHAB – Further South

Artist: AHAB

Herkunft: Deutschland

Song: Further South

Album: The Giant

Genre: Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:55 Minuten

Link: http://ahab-doom.de

Vital Remains – Immortal Crusade

Artist: Vital Remains

Herkunft: USA

Song: Immortal Remains

Album: Into Cold Darkness

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:55 Minuten

Link: https://www.facebook.com/vital.remains.official

Antichrisis – We Are The Witches

Artist: Antichrisis

Herkunft: Deutschland

Song: We Are The Witches

Album: Perfume

Genre: Melodic Gothic Metal, Black Metal, Folk MetalMedieval Gothic Rock

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:55 Minuten

Link: http://antichrisis.net

Guns ’n Roses – November Rain

Artist: Guns ’n Roses

Herkunft: USA

Song: November Rain

Album: Use Your Illusion I

Genre: Hard Rock, Sleaze Metal, Hair Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: https://www.gunsnroses.com

Paragon – Devil’s Waitingroom

Artist: Paragon

Herkunft: Deutschland

Song: Devil’s Waitingroom

Album: Hell Beyond Hell

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: http://paragon-metal.com

Ataxia Dust

Artist: Ataxia

Herkunft: USA

Song: Dust

Album: Automatic Writing

Genre: Progressive Rock, Psychedelic Rock, Experimental Rock, Post Punk, Art Rock

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pg/ataxia.frusciante.klinghoffer.lally/posts/

Excelsis – Chrieger

Artist: Excelsis

Herkunft: Schweiz

Song: Chrieger

Album: Vo Chrieger U Drache

Genre: Folk Metal, Power Metal, Helvetic Folk Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: http://excelsis.ch/wordpress/

Manticora – Dragon’s Mist

Artist: Manticora

Herkunft: Dänemark

Song: Dragon’s Mist

Album: Darkness With Tales To Tell

Genre: Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: http://www.manticora.dk

Fortsetzung folgt!

