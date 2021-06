Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Iron Maiden, Exodus, Cradle Of Filth, Mägo De Oz u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun- und Zehn-Minuten-Marke geknackt und in 67 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Elf-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Zwar ist die dritte Coronawelle aktuell gebrochen und wir bekommen wieder mehr Freiheiten, doch wie es mit Konzerten weitergeht, steht noch in den Sternen und überhaupt, ein Großteil der geliebten Sommerfestivals sind für dieses Jahr schon abgesagt. Also machen wir hier weiter! Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang war der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht mehr. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Fates Warning – Something From Nothing

Artist: Fates Warning

Herkunft: USA

Song: Something From Nothing

Album: Disconnected

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 10:59 Minuten

Link: https://www.facebook.com/FatesWarning/

Iron Maiden – When The Wild Wind Blows

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: When The Wild Wind Blows

Album: The Final Frontier

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 11:00 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

Communic – Silence Surrounds

Artist: Communic

Herkunft: Norwegen

Song: Silence Surrounds

Album: Conspiracy In Mind

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 11:00 Minuten

Link: http://www.communic.org

Exodus – Architect Of Pain

Artist: Exodus

Herkunft: USA

Song: Architect Of Pain

Album: Force Of Habit

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 11:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/exodusattack/

The Smashing Pumpkins – Starla

Artist: The Smashing Pumpkins

Herkunft: USA

Song: Starla

Album: Pisces Iscariot

Genre: Rock, Alternative Rock, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Artrock

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 11:01 Minuten

Link: https://smashingpumpkins.com

Kamelot – Elizabeth (Part III: Fall From Grace)

Artist: Kamelot

Herkunft: USA

Song: Elizabet (Part III: Fall From Grace)

Album: Karma

Genre: Melodic Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 11:01 Minuten

Link: http://www.kamelot.com/band/

Cradle Of Filth – Bathory Aria

Artist: Cradle Of Filth

Herkunft: England

Song: Bathory Aria

Album: Cruelty And The Beast

Genre: Extreme Metal, Dark Metal, Symphonic Black Metal, Extreme Gothic Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 11:02 Minuten

Link: https://www.cradleoffilth.com

Moonsorrow – 1065: Aika

Artist: Moonsorrow

Herkunft: Finnland

Song: 1065: Aika

Album: Suden Uni

Genre: Pagan Metal, Folk Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 11:02 Minuten

Link: https://moonsorrow.com

Manilla Road – Rome

Artist: Manilla Road

Herkunft: USA

Song: Rome

Album: Gates Of Fire

Genre: Epic Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 11:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ManillaRoadOfficial

Mägo De Oz – Gaia

Artist: Mägo De Oz

Herkunft: Spanien

Song: Gaia

Album: Gaia

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Folk Metal, Celtic Folk Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 11:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/magodeozoficial?fref=nf

Deadlock – Killing The Time With Haemoglobin

Artist: Deadlock

Herkunft: Deutschland

Song: Killing The Time With Haemoglobin

Album: The Arrival

Genre: Melodic Death Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 11:03 Minuten

Link: http://www.deadlock-official.com

Dark Fortress – Venereal Dawn

Artist: Dark Fortress

Herkunft: Deutschland

Song: Venereal Dawn

Album: Venereal Dawn

Genre: Melodic Black Metal, Progressive Black Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 11:03 Minuten

Link: http://www.darkfortress.org

DragonForce – The Edge Of The World

Artist: DragonForce

Herkunft: England

Song: The Edge Of The World

Album: Reaching Into Infinity

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:03 Minuten

Link: https://dragonforce.com/band/

Helloween – Occasion Avenue

Artist: Helloween

Herkunft: Deutschland

Song: Occasion Avenue

Album: Keeper Of The Seven Keys – The Legacy

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 11:04 Minuten

Link: https://www.helloween.org

Led Zeppelin – In My Time Of Dying

Artist: Led Zeppelin

Herkunft: England

Song: In My Time Of Dying

Album: Physical Graffiti

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 11:04 Minuten

Link: https://ledzeppelin.de

Razor – Survival Of The Fittest

Artist: Razor

Herkunft: Kanada

Song: Survival Of The Fittest

Album: Custom Killing

Genre: Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1987

Spielzeit: 11:04 Minuten

Link: https://www.razorband.com

Alchemist – Figments

Artist: Alchemist

Herkunft: Australien

Song: Figments

Album: Spiritech

Genre: Death Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 11:04 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Alchemist/42

Therion – The Way

Artist: Therion

Herkunft: Schweden

Song: The Way

Album: Beyond Sanctorum

Genre: Death Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 11:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/therion/

Funeral – Will You Have Me?

Artist: Funeral

Herkunft: Norwegen

Song: Will You Have Me?

Album: Oratorium

Genre: Funeral Doom Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 11:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/funeralnorway

Marillion – This Is The 21st Century

Artist: Marillion

Herkunft: England

Song: This Is The 21st Century

Album: Anoraknophobia

Genre: Rock, Progressive Rock, Neo Prog

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 11:07 Minuten

Link: https://www.marillion.com

Fortsetzung folgt!

