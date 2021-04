Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Messiah, Eidolon, Birth Control, Sweeping Death u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Messiah – Ascension Of A Divine Ordinance

Artist: Messiah

Herkunft: Schweiz

Song: Ascension Of A Divine Ordinance

Album: Rotten Perish

Genre: Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 9:49 Minuten

Link: https://www.messiah-thrashingmadness.ch

The Sins Of Thy Beloved – The Flame Of Wrath

Artist: The Sins Of Thy Beloved

Herkunft: Norwegen

Song: The Flame Of Wrath

Album: Pertetual Desolation

Genre: Symphonic Metal, Gothic Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/people/The-Sins-Of-Thy-Beloved/100050308187211/

Eidolon – Shattered Image

Artist: Eidolon

Herkunft: Kanada

Song: Shattered Image

Album: Seven Spirits

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:50 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SacredShrine

Frijgard – Bellum Aeternum Est

Artist: Frijgard

Herkunft: Schweiz

Song: Bellum Aeternum Est

Album: Bellum Aeternum Est

Genre: Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:50 Minuten

Link: https://www.frijgard.ch

Bergthron – Unter Schroffen Segeln

Artist: Bergthron

Herkunft: Deutschland

Song: Unter Schroffen Segeln

Album: Leben Und Lebenswille

Genre: Progressive Black Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:50 Minuten

Link: https://www.bergthron.de

Draconian – The Apostasy Canticle

Artist: Draconian

Herkunft: Schweden

Song: The Apostasy Canticle

Album: Arcane Rain Fell

Genre: Doom Metal, Gothic Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:51 Minuten

Link: https://draconianofficial.com

Birth Control – Gamma Ray

Artist: Birth Control

Herkunft: Deutschland

Song: Gamma Ray

Album: Hoodoo Man

Genre: Rock, Krautrock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1972

Spielzeit: 9:51 Minuten

Link: https://birthcontrol.de

Avantasia – Ghost In The Moon

Artist: Avantasia

Herkunft: Deutschland

Song: Ghost In The Moon

Album: Moonglow

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 9:51 Minuten

Link: https://www.tobiassammet.com/de

Symphony X – The Accolade

Artist: Symphony X

Herkunft: USA

Song: The Accolade

Album: The Divine Wings Of Tragedy

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:51 Minuten

Link: http://www.symphonyx.com/site/

Meat Loaf – Bat Out Of Hell

Artist: Meat Loaf

Herkunft: USA

Song: Bat Out Of Hell

Album: Bat Out Of Hell

Genre: Rock

Veröffentlichung: 1977

Spielzeit: 9:51 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MeatLoaf

Iron Maiden – The Angel And The Gambler

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: The Angel And The Gambler

Album: Virtual XI

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:51 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com/the-band

Bon Jovi – Dry County

Artist: Bon Jovi

Herkunft: USA

Song: Dry County

Album: Keep The Faith

Genre: Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 9:52 Minuten

Link: https://www.bonjovi.com

The Stone Roses – Fools Gold

Artist: The Stone Roses

Herkunft: England

Song: Fools Gold

Album: The Stone Roses

Genre: Rock, Alternative Rock

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 9:52 Minuten

Link: https://www.facebook.com/thestoneroses/

Sweeping Death – Suicide Of A Chiromantist

Artist: Sweeping Death

Herkunft: Deutschland

Song: Suicide Of A Chiromantist

Album: In Lucid

Genre: Thrash Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:53 Minuten

Link: https://sweepingdeath.de

Gloryhammer – Apocalypse 1992

Artist: Gloryhammer

Herkunft: International

Song: Apocalypse 1992

Album: Space 1992: Rise Of The Chaos Wizards

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:53 Minuten

Link: https://gloryhammer.com

Smashing Pumpkins – United States

Artist: Smashing Pumpkins

Herkunft: USA

Song: United States

Album: Zeitgeist

Genre: Rock, Alternative Rock, Psychedelic Rock, Progressive Rock, Art Rock

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:53 Minuten

Link: https://smashingpumpkins.com

Therion – The Siren Of The Woods

Artist: Therion

Herkunft: Schweden

Song: The Siren Of The Woods

Album: Theli

Genre: Symphonic Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:53 Minuten

Link: https://www.facebook.com/therion/

Bal-Sagoth – A Black Moon Broods Over Lemuria

Artist: Bal-Sagoth

Herkunft: England

Song: A Black Moon Broods Over Lemuria

Album: A Black Moon Broods Over Lemuria

Genre: Extreme Mal, Symphonic Metal, Epic Black Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 9:53 Minuten

Link: http://www.bal-sagoth.co.uk

Bathory – The Revenge Of The Blood On Ice

Artist: Bathory

Herkunft: Schweden

Song: The Revenge Of The Blood On Ice

Album: Blood On Ice

Genre: Black Metal, Viking Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:53 Minuten

Link: https://www.facebook.com/people/Bathory-Quorthon/100042236275853

Ahab – Old Thunder

Artist: Ahab

Herkunft: Deutschland

Song: Old Thunder

Album: Call Of The Wretched Sea

Genre: Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:54 Minuten

Link: http://ahab-doom.de

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.