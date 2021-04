White Heat: Re-Release des Albums „White Heat“ am 28.05.2021

Am 28. Mai 2021 wird das Album White Heat der belgischen Heavy Metal/Hard Rock Band White Heat als CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. Mai 2020. Das Album wird in einer limitierten Auflage von 555 Exemplaren (handnummeriert), vier Bonustracks, Zertifikat und Hologramm erscheinen.

Die Band White Heat fand 1980 zusammen und veröffentlichte die Alben White Heat (1982), Krakatoa (1983) und Runnin‘ For Life (1985). Ende 1986 lösten sich White Heat auf, doch der Kult lebt bis heute.

Dieser Status beruht vor allem auf dem Debüt, das Sänger Tigo Fawzi, die Gitarristen Dirk Cleyburgh und Robby Walter, Bassist Stan Verfaillie sowie Schlagzeuger Frank Pauwels eingespielt hatten. Die Musik auf dem Album ist zeitgemäßer Hardrock der frühen Achtzigerjahre mit einer scharfen Kante NWoBHM. Dass White Heat aber nicht nur die 80er Jungmetaller ansprach, lag an den Hardrock-Einflüssen durch Krokus, AC/DC, Whitesnake oder Van Halen.

Die Songs vom White Heat Album aus dem Jahr 1982 wurden alle neu gemastert und erscheinen nun in frischem Glanze der Wiederveröffentlichung durch Karthago Records. Die Zeit ist reif, die Belgier White Heat wiederzuentdecken.

White Heat Tracklist:

1. To The Land Of The Rock

2. Supertramp

3. Never Mind

4. In Need Of Ya

5. Babbling Wind

6. Calling

7. Keep Cool Girl

8. Oh Girl

9. Don’t Act Cold With Me

10. Rock ‚N Roll Kick

11. In Need Of Ya (2021, Bonustrack)

12. Babblin Wind (2021, Bonustrack)

13. Calling (2021, Bonustrack)

14. Keep Cool Girl (2021, Bonustrack)

Line-Up:

Tigo Fawzi – Vocals

Stan ‘Daman’ Verfaillie – Bass, Vocals

Dirk Cleybergh – Guitars, Vocals

Robby Walter – Guitars, Vocals

Frank Pauwels – Drums

Links:

https://www.karthago-records.com/bands/view/558/WHITE_HEAT

https://www.karthago-records.com/releases/view/713/White_Heat