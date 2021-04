Mindpatrol: veröffentlichen Video zu „Stainless White“

Die luxemburgischen Prog-Haudraufs von Mindpatrol geben mit der Single Stainless White einen Vorgeschmack auf das kommende Album Ikaria, das am 4. Juni über Green Zone Music erscheint. Den Video-Clip haben Mindpatrol zusammen mit der luxemburgischen Filmemacherin Cindy Santos in einem sportlichen 24-Stunden-Drehtag abgelichtet. Neben der obligatorischen Band-Performance wurde auch ein Narrativ eingeflochten, das einen abstrakten Ausblick auf die Handlung des Albums gibt. Da Ikaria auch von einem gleichnamigen Roman aus der Feder des Sängers Luc François begleitet wird, haben sich Mindpatrol ein Späßchen erlaubt: Ähnlich wie Großmeister Uwe Boll seine Kritiker einmal zum Boxkampf einlud – und diese ordentlich verdrosch –, konnten Mindpatrol den Literaturkritiker Jérôme Jaminet als Darsteller für ihren Clip gewinnen. Zusammen mit Ana Carina Marinheiro Neto gibt er einen Einblick darauf, welche Fesseln um die namensgebende Stadt Ikaria liegen. Stainless White hat für die Gruppe eine besondere Bedeutung, da beim Schreiben dieser Nummer ausnahmslos alle Bandmitglieder ihre Finger im Spiel hatten. Nach den vorhergehenden Line-up-Wechseln war es Mindpatrol wichtig, in dieser ersten Single klarzustellen, wohin der Weg geht: quer durch den Garten! Von beinharten Grooves über erhebende Leads bis zu introspektiven Schmacht-Passagen wird alles mitgenommen, was Emotionen transportiert.