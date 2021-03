Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Vedrfölnir, Burden Of Grief, Infinitas, Psychotic Waltz u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Manticora – Growth

Artist: Manticora

Herkunft: Dänemark

Song: Growth

Album: To Kill To Live To Kill

Genre: Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:19 Minuten

Link: http://www.manticora.dk

Iron Maiden – The Legacy

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: The Legacy

Album: A Matter Of Life And Death

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:20 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

Vedrfölnir – Hasserfüllt

Artist: Vedrfölnir

Herkunft: Deutschland

Song: Hasserfüllt

Album: Loki’s Rache (EP)

Genre: Folk Metal, Melodic Death Metal, Extreme Folk Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 9:20 Minuten

Link: http://www.vedrfölnir.de

Nevermore – Forever

Artist: Nevermore

Herkunft: USA

Song: Forever

Album: Dreaming Neon Black

Genre: Progressive Metal, Groove Metal, Thrash Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 9:20 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nevermorefans/

Burden Of Grief – Master Of Puppets

Artist: Burden Of Grief

Herkunft: Deutschland

Song: Master Of Puppets (Metallica Cover)

Album: On Darker Trails

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:20 Minuten

Link: https://www.burdenofgrief.com

Bathory – Nordland

Artist: Bathory

Herkunft: Schweden

Song: Nordland

Album: Nordland I

Genre: Black Metal, Viking Metal, Thrash Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 9:21 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Bathory/184

Infinitas – Lilith

Artist: Infinitas

Herkunft: Schweiz

Song: Lilith

Album: Infernum

Genre: Folk Metal, Swiss Melodic Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 9:21 Minuten

Link: https://infinitasband.ch/de/band/

Psychotic Waltz – Butterfly

Artist: Psychotic Waltz

Herkunft: USA

Song: Butterfly

Album: Into The Everflow

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 9:21 Minuten

Link: https://www.psychoticwaltz.com

Harakiri For The Sky – Thanatos

Artist: Harakiri For The Sky

Herkunft: Österreich

Song: Thanatos

Album: III: Trauma

Genre: Post Black Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 9:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/HarakiriForTheSky

Gamma Ray – Avalon

Artist: Gamma Ray

Herkunft: Deutschland

Song: Avalon

Album: Empire Of The Undead

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:21 Minuten

Link: https://www.gammaray.org/en/

King’s X – Faith Hope Love

Artist: King’s X

Herkunft: USA

Song: Faith Hope Love

Album: Faith Hope Love

Genre: Rock, Hard Rock, Progressive Rock

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/KingsXofficial/

Dornenreich – Und Wie Ein Kind In Deiner Hand

Artist: Dornenreich

Herkunft: Österreich

Song: Und Wie Ein Kind In Deiner Hand

Album: Nicht Um Zu Sterben

Genre: Melodic Black Metal, Symphonic Black Metal, Neofolk, Dark Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: https://flammentriebe.com

Stratovarius – Infinity

Artist: Stratovarius

Herkunft: Finnland

Song: Infinity

Album: Infinite

Genre: Melodic Power Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: http://www.stratovarius.com/pages/home.php

Galaktik Cancer Squad – Alien Klerus

Artist: Galaktik Cancer Squad

Herkunft: Deutschland

Song: Alien Klerus

Album: Strange Spheres Of Hyperborea

Genre: Progressive Black Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/GalaktikCancerSquad

Dir En Grey – Mazohyst Of Decadence

Artist: Dir En Grey

Herkunft: Japan

Song: Mazohyst Of Decadence

Album: Gauze

Genre: Visual Kei, Progressive Metal, Extreme Metal, Alternative Metal, Deathcore

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: https://direngrey.co.jp/lang_en/

Ulver – D-Day Drone

Artist: Ulver

Herkunft: Norwegen

Song: D-Day Drone

Album: ATGCLVLSSCAP

Genre: Black Metal, Folk Metal, Ambient, Post Rock, Neofolk

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ulverofficial/

Appearance Of Nothing – The Huntress

Artist: Appearance Of Nothing

Herkunft: Schweiz

Song: The Huntress

Album: In Times Of Darkness

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: http://www.appearanceofnothing.com

King Crimson – The Court Of The Crimson King

Artist: King Crimson

Herkunft: England

Song: The Court Of The Crimson King

Album: In The Court Of The Crimson King

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 1969

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingcrimsonofficial

Sleipnir – Oaths Sworn In Blood And Mead

Artist: Sleipnir

Herkunft: England

Song: Oaths Sworn In Blood & Mead

Album: Oaths Sworn In Blood & Mead

Genre: Epic Viking Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SleipnirVikingMetal

Axel Rudi Pell – World Of Confussion (The Masquerade Ball Pt.II)

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: World Of Confussion (The Masquerade Ball Pt.II)

Album: Circle Of The Oath

Genre: Melodic Metal, Heavy Metal, Hard Rock, Power Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:22 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.