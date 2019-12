Time For Metal: feiert den Adventskalender 2019 und gibt große Änderungen für 2020 bekannt

Zum sechsten Mal in Folge startete auch dieses Jahr das Online Metal Magazin Time For Metal einen Adventskalender auf der eigenen Webseite. Mit nicht nur mit 24, sondern gleich mit 26 Türchen, feiert der Verein (Time For Metal e.V.) das Jahresende mit allerhand Merchandising-Produkten, die hinter jeder Türe versteckt sind. Das Schöne ist, da die Auslosungen immer am folgenden Adventssonntag stattfinden, können interessierte Leser sogar noch rückwirkend teilnehmen.

Zum Adventskalender: https://www.time-for-metal.eu/adventskalender-2019

Kai Rath (Vorstand Time For Metal e.V.):



“Dieses Jahr können wir nicht nur bei den Teilnehmerzahlen im Adventskalender Rekorde schreiben, auch die von unseren Partnern gestellten Inhalte hinter den 26 Türen können sich wirklich sehen lassen. Mit mehr als 400 CDs, DVDs, Shirts, LPs und mehr konnten wir die 26 Türchen voll bepacken und unseren Lesern somit ein wenig von dem wiedergeben, was sie uns das Jahr über durch ihre Treue geschenkt haben. Als wir vor neun Jahren den ersten Artikel geschrieben haben, war uns noch nicht bewusst, welche Größe unser Magazin einmal annehmen wird. Umso mehr freuen wir uns darüber, wie viel wir erreicht haben und noch erreichen wollen.

Zum Jubiläum stehen alle Weichen auf Modernisierung.

Nicht nur das Jubiläum (10 Jahre TFM), welches wir ausgiebig mit unseren Lesern feiern wollen, steht auf dem Programm, sondern auch noch einige andere große Änderungen sind in Planung. Mit dem stetigen Wachstum des Redaktionsteams und dem sich zusätzlich verändernden Markt, stehen wir gemeinsam neuen Anforderungen gegenüber, denen wir uns klar stellen wollen. Hierzu werdet ihr im Januar oder spätestens Februar mehr erfahren. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommenden Möglichkeiten und darauf, gemeinsam weitere große Schritte zu gehen, um unseren Lesern noch mehr Mehrwert liefern zu können!”

Mehr zum Magazin unter www.time-for-metal.eu; www.time-for-metal.de oder unter http://tfm.rocks