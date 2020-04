Timo Kotipelto: Kotipelto, Liimatainen und Skog streamen live aus Lahti

Das Coronavirus hat die Welt auch nach Wochen noch im Griff und die Menschen sollen zu Hause bleiben, um das Virus einzudämmen. Das öffentliche Leben steht still: keine Schule, kein Kino, kein Leben außerhalb der eigenen vier Wände und…vor allem keine Konzerte und Festivals. Ein Ende ist derzeit immer noch nicht in Sicht. Zwar sollen nach und nach einige Einschränkungen gelockert werden – so dürfen kleine Geschäfte schon wieder öffnen, aber das öffentliche Leben bleibt zunächst stark eingeschränkt und Großveranstaltungen wurden erst vorgestern bis zum 31. August untersagt. Das endgültige Ende für die Festivalsaison 2020. Auch wenn es eine harte Entscheidung ist, die eventuell viele Veranstalter die Existenz kostet, und den Fans viele langweilige Stunden zu Hause beschert, so ist es doch die einzig richtige, denn die Sicherheit und Gesundheit aller muss vorgehen.

Etliche Bands wirken der Langeweile in der konzertfreien Zeit jedoch schon eine ganze Weile entgegen, indem sie Geisterkonzerte / Onlinekonzerte im Netz streamen und so die Konzerte direkt in die Wohnzimmer der Fans verlagern. So kann der geneigte Rock- und Metalhead sich an die Empfehlungen der Regierung halten, braucht trotzdem nicht auf die tägliche Dosis Konzertfeeling zu verzichten und kann mit Flaschenbier und Chips von der Couch aus den rockigen Klängen lauschen. Das ist natürlich keine Entschädigung für die wegfallende Freiluftsaison, aber mehr ist in nächster Zeit wohl einfach nicht drin. In diesen sauren Apfel muss einfach jeder von uns beißen, ob er nun schmeckt, oder faul ist.

Natürlich spielen auch in den nächsten paar Wochen wieder ein paar Bands direkt bei euch im Wohnzimmer, u.a. auch die Finnen Kotipelto, Liimatainen & Skog am nächsten Samstag (02.05.). Unter dem Motto Blackoustic Harmonies entert das Trio die Bühne im Möysä Music Club in Lahti, Finnland und streamt live in euer heimisches Wohnzimmer. Tickets gibt es unter:

Hier das Statement zum Event:

Blackoustic Harmonies

Timo Kotipelto, Jani Liimatainen ja Netta Skog are doing a live stream!

Now that „normal shows“ are not possible for the time being but people have still been asking about an acoustic show the trio decided to make their first ever live stream together.

„A year ago I did a concert tour where Jani and Netta were also involved. It worked like a charm. Before that I had done some duo shows with both Jani and lately also Netta. It’s really nice to get to share the stage again with them both.“ says Timo. The setlist will include songs from Stratovarius and also other artists.

Jani’s guitar will bring the rock n‘ roll while Netta takes the sound to a whole new level. Not to mention that they are both excellent singers as well. Netta is also the national record holder for Women’s Shot Put with a respectable 18,58m.

Do not miss this once in a lifetime opportunity to enjoy acoustic rock live from the comfort of your own home! The gig comes live from the legendary Möysä Music Club Lahti.

Show time May 2nd 2020.

Helsinki 19:00

Berlin 18:00

London 17:00

Sao Paulo 13:00

Santiago De Chile 12:00

Mexico City 11:00

Los Angeles 09:00

Shanghai 00:00 (+1 day)

Tokyo 01:00 (+1 day)

Melbourne 02:00 (+1 day)