Enforcer: Kings Of The Underground Tour um ein Jahr verschoben

Natürlich können auch die Heavy Metaller Enforcer, Skull Fist und Ambush nicht im Mai 2020 wegen der Pandemie in Europa touren. Die gesamte Tour wurde um ein Jahr verschoben. Hier die Infos von Enforcer:

„Same line-up, same venues, same shows, same month – we’re just gonna be one year older!

KINGS OF THE UNDERGROUND MOVED UNTIL MAY 2021

SAME TICKETS STILL VALID.