Tinkicker: veröffentlichen finstere Videosingle zu ihrer prog. Rock Ballade ‚Mother Valium‘

Wenn ein Mensch auf der Suche nach Antworten ist, kann er manchmal mit einer Wahrheit konfrontiert werden, auf die er nicht vorbereitet ist. Diesem Thema widmen sich die aus Dänemark stammenden Tinkicker mit ihrer neuen Prog. Rock- beziehungsweise Hard Rock Ballade Mother Valium, welche sie auch in ansprechender Form im Videoformat über NRT-Records veröffentlichen.

Im Jahr 2006 von Gitarrist Søren Lindberg und Songwriter- / Schlagzeuger Klaus Herfort gegründet, veröffentlichten Tinkicker im Jahr 2008 mit ihrem Debütalbum The Soliloquy Of The Transparent Boy eine kompromisslos- brachiale Heavy Rock Oper mit starken Einflüssen des progressive Rock. Dieses Album brachte der Formation um Klaus Bastian (Gesang und Gitarre), Søren Lindberg, (Gitarre), Anna Pinto (Bass) und Klaus Herfort (Drums) den prägnanten Spitznamen Pink Sabbath ein.

Diverse Konzerte, welche Tinkicker durch ganz Europa führten, festigten den Ruf dieser Band, deren musikalisches Schaffen sich zwischen Heavy-, Hard Rock-, progressive und Metal bewegt. Im März 2011 veröffentlichten Tinkicker ihr zweites Album The Playground Of The Abyss, welches von Presse- und Metalfans gleichermaßen gelobt wurde. Tinkicker wurden von dem legendären Rockkritiker Geoff Barton, als erste dänische Band, für das Album des Jahres im Classic Rock Magazine nominiert.

Im Jahr 2014 veröffentlichten Tinkicker ihr drittes Studioalbum The Cup Of The Lord And The Wine Of Demons, welches wie auch schon seine beiden Vorgänger ein Konzeptalbum darstellt. Ausgedehnte Tourneen, vorwiegend durch ihre Heimat Dänemark wurden gespielt. Im Jahr 2021 unterschrieben Tinkicker schließlich bei dem deutschen Independent Label NRT-Records und legten ihren Backing Katalog neu auf. Gegenwärtig an ihrem vierten Album Family Bonds arbeitend, soll dieses Werk ein Doppelalbum werden und mit Mother Valium wird der erste Appetizer in Form einer brachialen Hard Rock Ballade veröffentlicht.

