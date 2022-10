EMA Fest und Ear Terror Festival am 18.11. und 19.11.2022 im Live Music Center, Hinte (Vorbericht)

Festivalname: EMA Fest / Ear Terror Festival

Bands: A Dying Home, Apallic, Until The Moment Comes, Volter, For Victory, Surprise Gig, Bodyfarm, Severe Torture

Ort: Live Music Center Emden, Hinte

Datum: 18.11.2022 – 19.11.2022

Kosten:

Freitag, 18.11.2022: 12 € VVK / 15 € Abendkasse

Samstag, 19.11.2022: 22 € VVK / 25 € Abendkasse

Beide Tage 30 € VVK / 35 € Abendkasse

Genres: Death Metal, Deathcore, Heavy Metal, Metalcore

Tickets unter: E:Mail : meden@gmx.de

Veranstalter: Fokken & Müller GmbH & Co. Musikvertriebs KG, S. Wedderman

Link: https://ms-my.facebook.com/events/611622623684074/

Da sich aufgrund der Pandemie und des Umbaus der vorherigen Location Alten Post in Emden die Veranstalter was überlegen müssen, werden das Fest der Eastfrisian Metal Association und das Ear Terror Festival zusammengelegt.

Die EMA unterstützt dabei das Ear Terror, genauso wie der Sascha vom LMC Hinte und dem Coast Rock Festival.

Während es sich die EMA zur Aufgabe gemacht hat, ostfriesische Bands und natürlich die ostfriesische Szene zu unterstützen, feiert das Familien-Death-Grind-Thrash Ear Terror Festival den 20. Geburtstag. Wie gewohnt wird es dort Bands aus dem härteren Sektor geben. Die Einnahmen des EMA Fest werden zum Teil gespendet.

Das EMA – Fest wird am 18.11.2022 und das Ear Terror Festival am 19.11.2022 stattfinden.

Die Karten sind günstig zu ergattern unter meden@gmx.de. Folgende Preise:

Freitag: 18.11.2022 -EMA Festival

Die Eastfrisian Metal Association hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge bzw. neue Bands zu unterstützen und u.a. Auftrittsmöglichkeiten zu ermöglichen.

Solch eine neue Band ist A Dying Home!

A Dying Home kommen aus Leer und Umgebung und machen Modern Metal mit Death und Metalcore Elementen.

Die Lokalmatadoren von Apallic werden die LMC Bühne erobern und euch mit ihrem melodischen und progressiven Death Metal ordentlich einheizen.

Die ostfriesische Combo Until The Moment Comes ballert seit 2009 herum und konnte schon auf einigen Bühnen in Deutschland herumkrachen. Mit ihrer intensiven Livedynamik und der Mischung aus Deathcore und Metal passen sie hervorragend zum ostfriesischen Themenabend. Sie werden als Vorletzter die Bühne betreten.

Als Headliner agiert die Band Volter: Motörhead. Freunde werden wissen, worum es geht. Beim angestrebten Sound herrschte von Anfang an Konsens – nicht nur die gemeinsame musikalische Vorliebe für Rock und Metal der 80er spielte dabei eine Rolle, sondern auch die Leidenschaft für authentisches Equipment. Klassische Marshall JMP-Amps wurden das Fundament des Volter-Sounds.

Samstag: 19.11.2022 – Ear Terror Festival Part 20

For Victory sind eine im Jahr 2020 gegründete Bolt Thrower Saluteband. Der Bandname geht auf das gleichnamige Bolt Thrower Album aus dem Jahre 1994 zurück. Die fünf Mitglieder sind keine Unbekannten in der Szene und seit den 90er-Jahren in diversen Bands in der Region Ostfriesland/Oldenburg/Bremen aktiv.

Nachdem For Victory das Ear Terror Festival eröffnet haben, wird es einen Surprise Gig geben. Natürlich verkörpert diese Combo den Geist des Ear Terrors und dürfte dem einen oder anderen Metalhead, gerade im norddeutschen Raum, ein Begriff sein.

Die niederländische Old School Death Metal Band Bodyfarm ist wieder da – und zwar mit voller Wucht. Seit ihrer Gründung im Spätsommer 2009 von Quint Meerbeek und Thomas Wouters, hat die Band alles zerstört, was sich ihr in den Weg stellt. Die Gruppe erlangte schnell Anerkennung für ihre wütenden und umwerfenden Metal-Riffs im Stile von Asphyx, Bolt Thrower, Grave, Obituary und vielen anderen.

Headliner werden Severe Torture sein. Die Band muss man ja eigentlich nicht mehr vorstellen. Seit 1997 sind sie dabei und konnten neben fünf geilen Alben einige Europatouren durchführen, u.a. mit Deicide, Cannibal Corpse, Dew Scented, Vader, God Dethroned, Macabre und Broken Hope. Auch eine Nordamerikatour mit Deeds Of Flesh, Disavowed und Disgorge sorgte für Aufsehen. 2011 legte man eine Pause ein, aber nun ist man wieder zurück, um den brutalen Death Metal zu ehren. Eine neue EP haben sie auch im Gepäck.

An beiden Tagen wird der Einlass gegen 19:30 Uhr sein, der Beginn um 20:30 Uhr.

Dabei sein!