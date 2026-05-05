Torn Open: haben neue EP „Torn The Fuck Open, Vol. 2“ veröffentlicht

Torn Open aus New Jersey machen keine Gefangenen. Ihr Deathcore ist brutal, direkt und kompromisslos – genau wie die Bildwelt, die die Band dazu liefert. Mit ihrem 2025 finalisierten Line-Up hat sich das Quintett bereits die Bühne mit Szenegrößen wie Mortician geteilt und sich mit Veröffentlichungen wie Torn The Fuck Open, Vol. 1 und der Single None So Vile schnell einen Namen gemacht.

Auf diesem Weg wurde auch Blue Grape Music auf die Band aufmerksam und nahm sie in ihr globales Roster auf.

Und Torn Open drehen weiter auf: Mit gefletschten Zähnen und maximaler Aggression walzen sie sich durch die Szene – ohne Rücksicht auf Verluste.

Vergangenen Freitag veröffentlichte die Band ihre EP Torn The Fuck Open, Vol. 2. Die EP ist auch als CD und Kassette über den Blue-Grape-Music-Store erhältlich.

Vor Kurzem ist das Video zur Single The Way Things Should End erschienen – ein vierminütiger Horrortrip voller Blut, Chaos und Wahnsinn. Nichts für schwache Nerven.

Torn The Fuck Open, Vol. 2 Tracklist:

1. A Testament To Stoicism

2. Denial (And So It Begins)

3. The Way Things Should End

4. …And So We Rise

Torn Open werden am 4. Juni bei der von Blue Grape präsentierten Pre-Party des Milwaukee Metal Fest auftreten und anschließend ausgiebig durch ihre US-amerikanische Heimat touren.

Torn Open sind:

Sofia DeMasi – Gesang

Margot Bogosian – Gitarre

Marcelo Crespo – Gitarre

Canaan Sharon – Bass

Michael Karnage – Schlagzeug