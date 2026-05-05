Against The Current: Tour zum 15-jährigen Jubiläum angekündigt

Against The Current sind zurück und das lauter denn je. Sängerin Chrissy Constanza, Gitarrist Dan Glow und Drummer Will Ferri haben mittlerweile buchstäblich ihr halbes Leben mit der Band verbracht und kommen anlässlich ihres 15-jährigen Jubiläums im November 2026 für sieben Konzerte nach Deutschland.

Against The Current – Till Death & Back Tour

07.11.2026 – (DE) Saarbrücken, Garage

11.11.2026 – (DE) Cologne, E-Werk

13.11.2026 – (DE) Hamburg, Grosse Freiheit 36

14.11.2026 – (DE) Berlin, Metropol

17.11.2026 – (DE) München, Muffathalle

20.11.2026 – (DE) Stuttgart, LKA Longhorn

21.11.2026 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

Gegründet 2011, als die Bandmitglieder gerade einmal 15 Jahre alt waren, haben sich Against The Current längst von einem Teenager-Projekt zu einer der verlässlichsten Größen im modernen Rock entwickelt. Nach ihrem Durchbruch mit der EP Fever (2021) wagte das Trio den Schritt in ein mutiges neues Kapitel – mit Erfolg: Die 2024 erschienenen Singles Silent Stranger, Blindfolded und Good Guy sammelten zusammen weltweit über 40 Millionen Streams.

Auch in der Gaming-Welt hinterließ das Trio einen bleibenden Eindruck, nicht zuletzt dank ihrer Kollaboration mit Riot Games zur League Of Legends-Hymne Legends Never Die, die bis heute über 1 Milliarde Mal gestreamt wurde.

Nun legten Against The Current gerade mit Heavenly gewohnt stark nach und machen Lust auf mehr. Mit neuer Musik in petto und dem Jubiläum im Rücken verspricht 2026 ein bedeutungsvolles Jahr für Against The Current und ihre Fans zu werden.