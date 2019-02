Toto: „40 Tours Around The Sun“ erscheint am 22. März als DVD, Blu-ray, DVD&2CDs, Blu-ray&2CDs, Doppel-CD, 3LP-Set und digital

Anlässlich ihres 40. Bandjubiläums haben TOTO eine der größten Tourneen ihrer Karriere angetreten: Seit Anfang letzten Jahres sind die sechsfachen Grammy-Gewinner aus Los Angeles im Rahmen ihrer 40 Trips Around The Sun-Tour bereits vor hunderttausenden Fans in Europa und Nordamerika aufgetreten. Die Tournee wird dieser Tage in Japan fortgesetzt und im Sommer folgen die nächsten Shows in Deutschland. Von Eagle Rock in sensationellen Bildern festgehalten, wird am 22. März ein packender Mitschnitt der Jubiläumstour unter dem Titel 40 Tours Around The Sun veröffentlicht. Der neue Konzertfilm von TOTO erscheint in etlichen Formaten und Bundles – unter anderem als DVD, Blu-ray, DVD & 2CDs, Blu-ray & 2CDs sowie digital und in den klassischen Tonträgerformaten 3LP (180g, Heavyweight) und 2CD. Vorbestellungen von 40 Tours Around The Sun sind ab sofort möglich.

Aufgezeichnet wurde 40 Tours Around The Sun am 17. März 2018 im ausverkauften Ziggo Dome von Amsterdam, wo TOTO vor über 18.000 Fans auftraten: Neben ihren größten Hits (wie zum Beispiel „Africa“, Hold The Line oder „Rosanna“) spielte die Band aus Los Angeles auch diverse heimliche Highlights und Fan-Favoriten aus ihrem Backkatalog, die sie nur äußerst selten live präsentieren; außerdem kam das Publikum in den Genuss von zwei neuen Songs, die TOTO erst kurz davor für ihr dazugehöriges Greatest-Hits-Album 40 Trips Around The Sun eingespielt hatten. Ein weiteres Highlight der Video-Veröffentlichungen ist das exklusive 40 Tours Featurette, das ein aktuelles Interview mit den Bandmitgliedern Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro und Joseph Williams beinhaltet.

Auch im Jahr 2019 sind TOTO wieder nonstop unterwegs: Bevor sie ab Ende Juni für fünf (Open-Air-)Konzerte nach Deutschland zurückkehren, knüpfen sie mit Abstechern nach Japan und Indonesien an die jüngsten Live-Erfolge in Down Under und Neuseeland an. Nach den Headliner- und Festival-Auftritten in Europa geht es im Spätsommer dann zurück in die Heimat, wo sie ihre „An Evening With“-Konzerte präsentieren werden. Da nach wie vor Zusatztermine zur aktuellen 40 Trips Around The Sun-Tour in Planung sind, zählt die Tournee inzwischen zu den längsten und erfolgreichsten ihrer Karriere.

Zu Recht gelten TOTO seit Jahrzehnten als absolute Ausnahmeerscheinung: Die Musikgeschichte hat nur sehr wenige Bands hervorgebracht, deren Mitglieder einen derart großen und nachhaltigen Einfluss auf die Popkultur hatten. Die einzelnen Bandmitglieder sind kombiniert auf sage und schreibe 5.000 Alben (!) zu hören, die sich insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Mal verkauften. Auch gehen mehr als 200 Grammy-Nominierungen auf ihr Konto, und die Zahl der kombinierten Streams liegt ebenfalls längst im Milliardenbereich.

Auch nach über 40 gemeinsamen Jahren und Tausenden von Ehrungen für ihre eigenen Veröffentlichungen und die vielen Gastbeiträge – u.a. beim meistverkauften Album aller Zeiten: Thriller von Michael Jackson –, zählen TOTO sowohl im Studio als auch live zu den erfolgreichsten und umsatzstärksten Bands weltweit. Viele reden sogar schon von einem zweiten Frühling: Das aktuelle Best-of-Album ging zuletzt in acht Ländern in die Top-40. Ihr Sound und ihre Produktionsweise gelten seit Jahren für zahllose Kollegen als Maßstab, gerade weil sie die Standards der Musikindustrie immer wieder übertreffen und vielleicht noch wichtiger: stets authentisch geblieben sind. Ihre großen Hits, von denen etliche auch auf dem Live-Mitschnitt 40 Tours Around The Sun zu hören sind, laufen auch nach vier Jahrzehnten im TV und im Radio rauf und runter. Anders gesagt: TOTO ist eine der wenigen Bands aus den Siebzigern, die sich selbst komplett treu geblieben ist, was ihnen immer neue Fans bescheren sollte – seit inzwischen vier Jahrzehnten.

