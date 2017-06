Der „geilste Stau der Welt“, das TRAFFICJAM OPEN AIR, geht dieses Jahr bereits indie 18. Runde! Ursprünglich war das Open Air im hessischen Dieburg eine Geburtstagsparty, im Laufe der Jahre hat es sich jedoch zu den größten Festivals der Region etabliert. Bei der Bandauswahl setzt das TRAFFIC JAM Jahr für Jahr auf eine ausgewogene Mischung aus nationalen und internationalen Top-Acts, die die Headliner-Riege bilden, sowie Newcomern und lokalen Acts. Der musikalische Schwerpunkt des Traffic Jam Open Air 2017 liegt dabei auf Hardcore, Punk und Metalcore.

Hier das aktuelle Line-Up für 2017in der Übersicht:

Royal Republic, Caliban, Sondaschule, Evergreen Terrace, ZSK, VITJA, ALL FOR NOTHING, Our Hollow, Our Home, elfmorgen, Anchors & Hearts, Scherf & Band, Mental Cruelty, STOLEN MIND, Some Kind Of Hope, OF COLOURS, nulldB, The Oklahoma Kid, Stonem, FATZKE und Drei Meter Feldweg.

