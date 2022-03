Tremonti Sings Sinatra: Grammy®-Gewinner Mark Tremonti kollaboriert mit Musikern Frank Sinatras und der National Down Syndrome Society für Charity-Album

Tremonti Sings Sinatra ist für eine Veröffentlichung am 27. Mai 2022 über Marks Wohltätigkeits-Organisation Take A Chance For Charity vorgesehen.

Das Album besteht aus Marks Interpretationen ausgewählter Stücke aus Frank Sinatras Backkatalog, wobei er von Mitgliedern aus Sinatras Original-Live-Band begleitet wurde.

Der GRAMMY®-Preisträger, Musiker, Produzent, Autor sowie Gründer der Hard-Rock-Bands Alter Bridge, Creed und Tremonti, Mark Tremonti, betritt mit seinem bislang ambitioniertesten und herausforderndsten Projekt ungewöhnliches Neuland. So hat Mark sich mit der National Down-Syndrome Society (NDSS) zusammengetan und veröffentlicht unter dem Titel Tremonti Sings Sinatra ein Album mit Frank-Sinatra-Coverversionen. Das Album, welches eine Selektion von Stücken aus Frank Sinatras Werk vereint, ist Teil einer von Tremonti ins Leben gerufenen, neuen Wohltätigkeits-Initiative namens Take A Chance For Charity. Sämtliche Verkaufserlöse des für eine Veröffentlichung am 27. Mai vorgesehenen Albums gehen an die NDSS und in die Arbeit, die diese Organisation bezüglich der öffentlichen Bewusstmachung und Unterstützung von am Down-Syndrom leidenden Menschen und deren Familien leistet.

Mark und seine Familie durften letzten März die Geburt ihrer ersten Tochter, Stella, erleben, die mit Down-Syndrom zur Welt kam und so die Idee für dieses Projekt initiierte. Ein Video, welches die Hintergrundgeschichte der Take A Chance For Charity erzählt, lässt sich hier anschauen:

„Seit Jahren schon singe ich mit Begeisterung bei Franks Songs mit“, erklärt Mark. „Eines Nachts fand ich ein altes Video von ihm, auf dem er den Song The Song Is You aus dem Jahre 1944 singt. Das hat mich darauf gebracht, mich noch stärker und tiefgehender mit seinem Gesangs-Ansatz zu beschäftigen. Ich war Feuer und Flamme und wollte aus der Sache etwas mehr machen. Als Stella mit dem Down-Syndrom diagnostiziert wurde, fügte sich alles zusammen. Meine Sinatra-Obsession hatte nun ihre vollwertige Berechtigung und einen kreativen Kanal. Frank Sinatra hat einst Milliarden von Dollar für wohltätige Zwecke mobilisiert – das ist ein Fakt, von dem ich wünschte, dass er der breiten Öffentlichkeit bewusster wäre. Unter seiner coolen und entspannten Fassade und Persönlichkeit pochte ein großes Herz. Diese Wohltätigkeitarbeit in seinem Namen zu vollrichten, fällt für mich ebenso unter Fügung. Meine Entscheidung diese Platte zu machen und damit Gelder für vom Down-Syndrom betroffene Individuen und ihre Familien zu sammeln, stand fest. Dieses Projekt ist der bedeutungsvolle Beginn einer völlig neuen Lebensaufgabe für mich.“

Mark Tremonti hat sich mit den überlebenden Mitgliedern von Frank Sinatras Orchester zusammengetan um einigen Klassikern sowie auch weniger bekannten Songperlen aus Sinatras Schaffen einen neuen Anstrich zu geben. Von der Eröffnung mit Bläsern und Piano auf I’ve Got You Under My Skin bis hin zum finalen Gesangs-Outro von All Or Nothing At All glänzt Mark Tremonti mit seiner Interpretation von Sinatras charakteristischem Gesangs-Ansatz und der gleichen beispiellosen Musikalität, die Sinatras Werk auf ewig zeitlos erscheinen lassen wird. Um seine Vision bis ins letzte Detail zu perfektionieren, setzte sich Mark mit Frank Sinatras musikalischem Leiter, Mike Smith, in Verbindung, der für die Aufnahmen von Tremonti Sings Sinatra so viele Mitglieder wie eben möglich aus Franks alter Live-Band versammeln konnte. Berühmten und beliebten Standards wie I’ve Got The World On A String, My Way und That’s Life wird in den Händen dieser unglaublichen Musiker völlig neues Leben eingehaucht. Mark Tremonti selbst, bekannt für seine ihm zahlreiche Preise einbringende Gitarrenarbeit, ließ sein Instrument für dieses 14-Song starke Album stehen und konzentrierte sich allein auf den Gesang. Das Album-Artwork ist ein Originalgemälde von Tremonti, welches er eigens für dieses Projekt erschaffen hat.

Ein den ersten Track begleitendes Video zu I’ve Got You Under My Skin lässt sich hier anschauen:

Tremonti Sings Sinatra kann ab sofort hier vorbestellt werden: https://linktr.ee/marktremonti

Die Tracklist von Tremonti Sings Sinatra:

1. I’ve Got You Under My Skin

2. I’ve Got The World On A String

3. I Fall In Love Too Easily

4. Wave

5. Fly Me To The Moon

6. Nancy (With The Laughing Face)

7. My Way

8. You Make Me Feel So Young

9. Luck Be A Lady

10. That’s Life

11. Come Fly With Me

12. In The Wee Small Hours Of The Morning

13. The Song Is You

14. All Or Nothing At All

Über die Take A Chance For Charity-Initiative:

Take A Chance For Charity ist eine neue Wohltätigkeits-Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Künstlern, Schauspielern, Sportlern und allen anderen Menschen eine Plattform zu bieten, über sich und ihren üblichen Aktivitätsbereich hinauszuwachsen. Die Idee dahinter ist, Leute aus ihrem bekannten Genre-Kontext und Tätigkeitsfeld herauszulösen und dabei für eine Wohltätigkeits-Organisation ihrer Wahl Spenden zu sammeln oder Aufmerksamkeit zu generieren. Dabei soll den Teilnehmern der Spendenaufruf so viel Spaß wie möglich bereiten. So kann ein Schauspieler beispielsweise einen Song singen, ein Athlet kann Tanzen, ein Musiker ein Genre-fremdes Stück intonieren – jegliche künstlerische Interpretationsform ist erlaubt. So wird den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, im Namen der Wohltätigkeit etwas Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen. Tremonti Sings Sinatra ist die erste Veröffentlichung in diesem Rahmen, bei der die NDSS sämtliche Einnahmen in Empfang nehmen darf.

Über die NDSS:

The National Down-Syndrome Society (NDSS) ist die führende menschenrechtliche Organisation für alle an Down-Syndrom leidenden Individuen Die NDSS sieht eine Welt vor, in der alle Menschen mit Down-Syndrom die Möglichkeit haben, ihre Lebensqualität zu verbessern, ihre Wünsche und Ziele höher zu stecken und geschätzte Mitglieder einer Gesellschaft zu sein. 1979 ins Leben gerufen, konzentriert sich die NDSS im Namen der Down-Syndrom-Betroffenen auf drei Schlüsselbereiche: Ressourcen & Unterstützung, Politische Interessenvertretung und gemeinschaftliches Engagement. Im Rahmen dieser drei Fokusbereiche engagiert sich die NDSS für zahlreiche Aktivitäten, Veranstaltungen und Programme in Bezug auf Themen, die integral für unsere Gesellschaft sind: (Bundes-)staatliche Strategien und ein öffentliches Eintreten, Gesundheit, Bildung und Erwerbsfähigkeit.

Die NDSS schafft Ressourcen zur Unterstützung von Menschen mit Down-Syndrom, ihrer Familien und Betreuer und richtet darüber hinaus überall im Land Events mit dem Ziel von Bewusstseinsbildung und Engagement aus. Dazu zählen das National Buddy Walk® Program, die Times-Square-Video-Präsentation und der New York City Buddy Walk®, Racing for 3.21 am World Down-Syndrome Tag, DC Golf Outing, alljährliche NDSS-Gala und -Auktion sowie diverse andere Veranstaltungen. Weiterführende Informationen zur NDSS findet man unter www.ndss.org.

Weitere Informationen zu Tremonti Sings Sinatra:

Mark Tremonti online:

