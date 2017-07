Man kann eine Platte kaum cooler betiteln: Heavy Metal Mothership heißt das neue Prachtwerk der San-Francisco-Heavydelic-Space-Rock-Unholde Turn Me On Dead Man (der Bandname ist auch nicht schlecht…).

Und auch inhaltlich ziehen sie mal wieder bestens vom Leder: versteckte Mondbasen, Transhumanismus…

Turn Me On Dead Man liefern je nach Standpunkt den Soundtrack für die Apokalypse von Mutter Erde oder für eine außerirdische Invasion.

Auf jeden Fall ist das Album in jeder Hinsicht ziemlich weit draußen.

Evil harmonies for fans of Smashing Pumpkins, Queens Of The Stone Age, Monster Magnet.

