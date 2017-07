Belgiens heißeste Band, die hymnisch-groovende Rock-/Metal-Maschine Diablo Blvd veröffentlicht heute stolz gleich zwei brandneue Musikvideos! Animal und Sing From The Gallows sind die ersten beiden Singles ihres kommenden neuen Albums Zero Hour, das am 22. September 2017 über Nuclear Blast erscheint.

DIABLO BLVD Frontmann Alex Agnew erklärt dazu folgendes:

Mir hat einmal jemand gesagt, dass es in unruhigen Zeiten wie diesen niemals genug Bands geben kann, die mit ihrer Musik und ihren Lyrics eine Plattform zum Protest bieten. Man kann sicher sein, dass »Zero Hour« dazu ebenfalls beiträgt und auch wenn ich längst realisiert habe, dass wir vieles nunmal nicht kontrollieren können, wäre es ein noch größeres Verbrechen erst gar nicht darüber zu sprechen und es zu versuchen! Die Idee hinter dem Album-Titel soll zeigen, dass die Schutzmauer hinter der wir uns verschanzen nicht länger verstecken kann, was auf der Welt wirklich abgeht, denn sie wird uns schon sehr bald einholen. Auf dem Album-Cover (siehe oben) sieht man eine Skulptur, die von innen heraus brennt und dies zeigt einmal mehr, dass wir endlich realisieren müssen, was wir schon längst wissen: Die Welt, wie wir sie einmal kannten, existiert nicht mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit bis wir uns dem ‚Neuanfang‘ stellen müssen, wie auch immer dieser dann aussehen wird. Sowohl ‚Animal‘ als auch ‚Sing From The Gallows‘ beschäftigen sich mit politischen und religiösen Themen sowie mit der Massenmanipulation, die uns heutzutage immer wieder begegnet und die unsere Leben durcheinander bringt. Sie fassen am Besten zusammen, was »Zero Hour« ausmacht und deshalb haben wir uns dafür entschieden, beide Videos zur selben Zeit zu veröffentlichen. Zusammen ergeben sie EINE Geschichte und eignen sich perfekt dafür, unseren neuen Endzeit-Soundtrack in der Öffentlichkeit einzuleiten!

Schaut hier das Video zu Animal:



Und hier Sing From The Gallows:



Außerdem ist Zero Hour ab heute vorbestellbar!

