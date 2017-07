Blind Guardian: Live-Clip zu The Ninth Wave – Live Beyond The Spheres ab sofort erhältlich

Die Krefelder Progressive Power Metaller Blind Guardian veröffentlichen heute endlich ihr erstes Livealbum seit 14 Jahren – das magische Live Beyond The Spheres. Das Paket, das auf 3CD-DIGI oder 4LP-BOX verfügbar ist, enthält eine Sammlung von insgesamt 22 Livetracks, darunter sowohl unsterbliche Klassiker wie The Bard’s Song (In The Forest) oder Mirror Mirror, als auch selten live gespielte Songs wie And Then There Was Silence.

Zur Feier des Tages gibt es direkt den Live-Clip zum Song The Ninth Wave oben drauf. Schaut Ihn Euch hier an:



Zum Song sowie zur Veröffentlichung des neuen Albums erzählt Frontmann Hansi Kürsch folgendes:

Wir könnten uns keinen besseren Song vorstellen, um eine Blind Guardian-Show bzw. unser neues Album einzuleiten als The Ninth Wave! Durch die gigantischen Chor-Klänge am Anfang dieses düster klingenden Tracks wird am deutlichsten, was man vom neuen Album alles erwarten kann – insofern man sich darauf einlässt. Öffne dein inneres Auge und bereit dich stimmlich für das Blind Guardian-Universum vor! Die Live-Performance dieses Songs ist in vielerlei Hinsicht deutlich harscher und stärker als die Studioversion. Sie zeigt am Besten, wie wir zum Musik machen stehen. Wir glauben, dass die Live-Version eines Albums eine ganz eigene und stärkere Energie haben muss als die Studioversion. Songs sollten sich im Laufe ihres Daseins entwickeln und das Recht dazu haben, sich von ihrem Original loszulösen!.Ich glaube, das ist uns mit diesem Track ganz gut gelungen, weshalb wir ihn für unseren heutigen Live-Clip gewählt haben. Macht Euch Euer eigenes Bild davon und ihr werdet sofort den Unterschied zur Studioversion bemerken! Es ist zwar der selbe Song, er fühlt sich aber dennoch ganz anders an. Checkt es aus, genießt die Show und dann macht Euch auf um Euch EUER Exemplar von Live Beyond The Spheres zu holen!!!

Bestellt »Live Beyond The Spheres« physisch: http://nblast.de/BlindGuardianLBTSNB

Bestellt »Live Beyond The Spheres« digital: http://nblast.de/BlindGuardianDigital

