25 Jahre Edguy – ein silbernes Jubiläum, das gefeiert werden muss! Deshalb werden Tobias Sammet und Co. schon bald ihre schmissigsten Gassenhauer auf einer The Best Of The Best-Tour präsentieren! Und passend dazu erscheint am 14. Juli 2017 auch noch das Doppel-CD/DVD-Package Monuments. Dieses enthält nicht nur brandneues Material, sondern zusätzlich das Beste aus allen Schaffensphasen der 25-jährigen Karriere sowie unveröffentlichte Raritäten aus dem bandeigenen Archiv. Darüber hinaus beinhaltet die Veröffentlichung eine DVD mit einer kompletten Show der Hellfire Club-Tour aus dem Jahr 2004 sowie allen Videoclips. In der limitierten Edition gibt es außerdem einen liebevoll gestalteten, umfangreichen Bildband zur Geschichte Edguys.

Heute gibt es den ersten Live-Clip zum neuen Album! Das Video zeigt die Aufnahmen zum Song King Of Fools – live in Sao Paolo von der Hellfire Club-Tour aus dem Jahre 2004.



